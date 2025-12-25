TP.HCM đề xuất cơ chế rút gọn lập Quy hoạch tổng thể cho siêu đô thị sau sáp nhập 25/12/2025 11:53

(PLO)- UBND TP.HCM đề xuất áp dụng thủ tục rút gọn để sớm hoàn thiện quy hoạch tổng thể, tạo hành lang pháp lý thống nhất cho siêu đô thị mới hình thành sau sáp nhập.

UBND TP.HCM vừa có tờ trình gửi HĐND TP.HCM về quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể TP.HCM theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Tờ trình này nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 260/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM vừa được Quốc hội thông qua ngày 11-12.

Theo UBND TP.HCM, việc sáp nhập hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP.HCM đã mở ra một không gian phát triển mới cho TP, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ thành một siêu đô thị - tài chính - công nghiệp - cảng biển.

Việc chuyển tiếp và kế thừa các cơ chế đặc thù sau sáp nhập đòi hỏi TP phải nhanh chóng hoàn thiện các công cụ pháp lý làm cơ sở thống nhất cho công tác quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trên thực tế.

Sau sáp nhập, TP.HCM gặp khó trong công tác lập quy hoạch.

Yêu cầu thực tiễn, mô hình Quy hoạch tổng thể TP theo quy định mới có phạm vi, tính chất và vai trò pháp lý đặc biệt, vừa thay thế quy hoạch tỉnh, vừa thay thế quy hoạch chung TP, đồng thời là căn cứ trực tiếp để lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, nông thôn và đánh giá sự phù hợp của các dự án đầu tư trên địa bàn TP.

Yêu cầu thực tiễn đặt ra là TP cần sớm ban hành khung pháp lý đầy đủ để làm cơ sở triển khai đồng bộ Quy hoạch tổng thể TP, bảo đảm tính liên tục, không bị gián đoạn trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch. Đồng thời đáp ứng kịp thời yêu cầu điều chỉnh, cập nhật quy hoạch trước các biến động nhanh về kinh tế, xã hội, hạ tầng kỹ thuật, môi trường và nhu cầu thu hút đầu tư.

Nếu áp dụng trình tự, thủ tục ban hành văn bản theo quy trình thông thường sẽ khó đáp ứng yêu cầu cấp bách nêu trên, làm chậm quá trình hiện thực hóa các cơ chế, chính sách đặc thù đã được Quốc hội cho phép.

Từ thực tiễn đó, việc ban hành Nghị quyết quy định nội dung, định mức chi phí, đơn giá, trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể TP.HCM theo trình tự, thủ tục rút gọn là cần thiết, nhằm kịp thời tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, thống nhất cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình tổ chức thực hiện.

Cụ thể, thời gian thẩm định đề cương quy hoạch tổng thể không quá 10 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ; thời gian thẩm định hồ sơ quy hoạch tổng thể không quá 20 ngày.

Đồng thời bảo đảm tiến độ triển khai Quy hoạch tổng thể TP gắn với yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và phát huy hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù của TP trong giai đoạn mới.

Quy hoạch tổng thể TP.HCM bao gồm các nội dung phân tích, đánh giá, dự báo các nhu cầu, điều kiện phát triển đặc thù của TP; đánh giá hiện trạng phát triển kinh tế - xã hội; hiện trạng dân số và phân bố dân cư, hiện trạng sử dụng đất; hiện trạng hệ thống đô thị, nông thôn. Đồng thời, xác định quan điểm phát triển TP, xây dựng các kịch bản phát triển và lựa chọn phương án phát triển trong mối liên kết vùng, xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể trong thời kỳ quy hoạch và tầm nhìn dài hạn, xác định đề cương trọng tâm và đột phá chiến lược. Xác định mô hình, cấu trúc và định hướng tổ chức không gian phát triển đô thị và nông thôn của toàn TP....

