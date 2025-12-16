Cử tri TP.HCM kiến nghị tháo gỡ quy hoạch, dự án 'treo' nhiều năm 16/12/2025 16:58

(PLO)- Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM Huỳnh Thị Phúc khẳng định nhiều nội dung thông qua tại Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Ngày 16-12, tại phường Tam Thắng (TP.HCM), tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 12 TP.HCM tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 10 Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND TP Khóa X sau Kỳ họp thứ 6 với cử tri bốn phường Tam Thắng, Vũng Tàu, Rạch Dừa, Phước Thắng.

Tham dự hội nghị có bà Huỳnh Thị Phúc, Phó trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM; ĐBQH Nguyễn Tâm Hùng; hai đại biểu HĐND TP là ông Nguyễn Tấn Phong, Phó Giám đốc Sở Nội vụ và ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP.

Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM tiếp xúc cử tri tại 4 phường Tam Long, Vũng Tàu, Rạch Dừa và Phước Thắng. Ảnh: TK

Báo cáo tại hội nghị, ĐBQH Nguyễn Tâm Hùng cho biết sau 40 ngày làm việc liên tục, khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần khoa học, đổi mới, trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, các đại biểu của Đoàn ĐBQH TP.HCM đã tích cực nghiên cứu tài liệu, tham gia thảo luận, đóng góp nhiều lượt ý kiến tại tổ, hội trường và tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng của đất nước cũng như của TP.

Đáng chú ý, Đoàn đã phối hợp cùng các cơ quan của TP tham gia làm việc với Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 98/2023 thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP.HCM.

Sau khi nghe báo cáo, cử tri các phường bày tỏ sự vui mừng trước kết quả phát triển kinh tế- xã hội của đất nước và TP đạt được thời gian qua.

Ông Lê Văn Sử, cử tri phường Rạch Dừa ý kiến tại hội nghị. Ảnh: TK

Tại hội nghị, cử tri cũng nêu ý kiến về nhiều vấn đề lớn và đề nghị Quốc hội, Chính phủ quan tâm, sửa đổi để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, nhất là về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; đóng thuế chuyển mục đích sử dụng. Đồng thời, quan tâm và xử lý triệt để các vấn đề sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, lừa đảo trên mạng.

Cử tri cũng đề nghị tháo gỡ quy hoạch, dự án “treo” nhiều năm và xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân liên quan gây thất thoát lãng phí; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; rà soát và tổ chức, sắp xếp lại một số vấn đề còn bất cập để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả.

Ngoài ra, các cử tri còn tiếp tục ý kiến, kiến nghị những vấn đề sát sườn với thực tế ở cơ sở như mở rộng đường giao thông, thu hồi đất và bồi thường, giải phóng mặt dự án, một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường…

Lãnh đạo các phường Rạch Dừa, Tam Thắng và Phước Thắng sau đó đã thông tin lại kết quả giải quyết, xử lý các kiến nghị của cử tri. Các nội dung phản hồi rất thẳng thắn, đi thẳng vào trọng tâm. Ngoài ra, còn một số vấn đề vướng mắc do quy định pháp luật, xin ý kiến cấp trên, các địa phương cũng đưa ra hướng xử lý, tiến độ thực hiện.

Bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TK

Kết luận buổi tiếp xúc, bà Huỳnh Thị Phúc, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP, khẳng định nhiều nội dung thông qua tại Kỳ họp thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với sự phát triển của TP.HCM trong giai đoạn tới.

Bà Phúc cũng khẳng định những ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được chuyển đến cơ quan chức năng có thẩm quyền để xem xét, giải quyết cụ thể.

Ngoài ra, với một số dự án trước đây thuộc quy hoạch được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (cũ) phê duyệt, đến nay sau sáp nhập vẫn đang tiếp tục được xem xét để triển khai, trong đó có dự án quy hoạch hồ Bàu Sen…

Đoàn ĐBQH tiếp xúc cử tri xã Long Sơn. Ảnh: NH

Chiều cùng ngày, Đoàn ĐBQH và HĐND TP cũng đã tiếp xúc cử tri tại xã Long Sơn.