Ra mắt Chuyên trang Đại hội XIV của Đảng trên Báo điện tử CAND 07/01/2026 12:54

(PLO)- Chuyên trang gồm nhiều chuyên mục, trong đó có nội dung tổng hợp, giới thiệu các bài viết, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Sáng 7-1, Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức Lễ ra mắt Chuyên trang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên Báo điện tử Công an nhân dân tại địa chỉ https://daihoidang.cand.vn.

Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, dự kiến diễn ra trong năm 2026.

Tham dự buổi lễ có ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Mai Hương Giang.

Ông Lê Quốc Minh phát biểu chỉ đạo tại Lễ ra mắt Chuyên trang.

Về phía Bộ Công an có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng, trong đó có Đại tá Nguyễn Quốc Vương, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ; Đại tá Bùi Văn Lâm, Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an.

Về phía Cục Truyền thông CAND, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND chủ trì buổi lễ.

Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Cục, lãnh đạo các phòng ban, Ban Biên tập, cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên Báo CAND.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Lê Quốc Minh đánh giá cao nỗ lực của Cục Truyền thông CAND và Báo CAND trong việc xây dựng Chuyên trang với giao diện hiện đại, nội dung phong phú, thân thiện với người dùng và có điểm nhấn riêng gắn với hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong phát biểu tại buổi lễ.

Ông Lê Quốc Minh, cho rằng Chuyên trang không chỉ đáp ứng yêu cầu tuyên truyền về Đại hội Đảng mà còn thể hiện rõ định hướng chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, truyền thông của lực lượng CAND.

Theo Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Chuyên trang được xây dựng trong thời gian ngắn, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và sự phối hợp, tạo điều kiện của các cơ quan quản lý báo chí.

Quá trình triển khai bảo đảm các yêu cầu về an ninh, an toàn, bảo mật, đồng thời ứng dụng công nghệ hiện đại, phù hợp với xu hướng báo chí số.

Chuyên trang gồm nhiều chuyên mục, trong đó có nội dung tổng hợp, giới thiệu các bài viết, phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm; cập nhật thường xuyên tin tức liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đăng tải các ý kiến đóng góp mang tính xây dựng đối với dự thảo văn kiện; cùng các sản phẩm đa phương tiện như ảnh, video, infographic, longform nhằm đa dạng hóa hình thức thể hiện và nâng cao hiệu quả tuyên truyền.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Chuyên trang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên Báo điện tử CAND.

Bên cạnh đó, Chuyên trang còn phản ánh các chủ đề liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội; phong trào thi đua trong lực lượng Công an nhân dân; các ý kiến đóng góp của chuyên gia, nhà khoa học trong lực lượng CAND; cũng như các tư liệu, chuyên đề phục vụ công tác nghiên cứu, tuyên truyền.

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức bấm nút ra mắt Chuyên trang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng trên Báo điện tử CAND.

Lãnh đạo Cục Truyền thông CAND khẳng định sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả Chuyên trang, coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026, góp phần thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.