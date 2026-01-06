Sơ duyệt lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng 06/01/2026 21:22

(PLO)- Nhằm bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bộ Công an tổ chức sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo đảm an ninh, trật tự.

Ngày 6-1, Bộ Công an tổ chức sơ duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng tại khu vực Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Quang cảnh buổi sơ duyệt tại khu vực Quảng trường Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội).

Buổi sơ duyệt có sự tham dự của lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an một số địa phương. Tham gia diễn tập là các lực lượng tinh nhuệ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội cùng hệ thống phương tiện, khí tài hiện đại.

Theo Bộ Công an, đây là hoạt động chuẩn bị cho tổng duyệt Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, an toàn phục vụ Đại hội XIV, dự kiến diễn ra ngày 8-1.

Trong điều kiện thời tiết rét lạnh khoảng 13 độ C, các lực lượng đã có mặt đầy đủ, sẵn sàng tham gia sơ duyệt. Nội dung chương trình gồm duyệt đội ngũ và diễu hành phương tiện.

Dẫn đầu đội hình duyệt đội ngũ là Tổ Công an kỳ mang theo lá cờ truyền thống “Vì an ninh Tổ quốc”. Tiếp đó là các khối sĩ quan An ninh nhân dân, Cảnh sát nhân dân, lực lượng Cảnh vệ, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Không quân Công an nhân dân, kỵ binh và các đơn vị bảo vệ mục tiêu.

Khối xe bảo vệ, hộ tống lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đoàn khách quốc tế. Ảnh: Công An Nhân dân.

Trong phần diễu hành phương tiện, nhiều phương tiện đặc chủng được huy động như xe chỉ huy giao thông dẫn đoàn, xe bảo vệ – hộ tống, xe tác chiến chống khủng bố, xe bọc thép, xe chống bạo loạn và các phương tiện tác chiến chuyên dụng khác.

Cùng ngày, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội, lực lượng công an đã triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ sơ duyệt. Từ 6 giờ sáng, các chốt chặn, phân luồng giao thông được bố trí tại khu vực diễn ra sơ duyệt và các tuyến đường xung quanh nhằm bảo đảm an toàn, giao thông thông suốt.

Khối xe đặc chủng tác chiến dưới nước của lực lượng Cảnh sát cơ động. Ảnh: Công An Nhân dân.

Theo kế hoạch, Lễ xuất quân và diễn tập các phương án bảo vệ an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng sẽ chính thức diễn ra ngày 10-1.