Lâm Đồng đề nghị TP.HCM phối hợp kiểm tra, xử lý trang chuyên tung tin giật gân, bôi nhọ 10/03/2026 21:38

(PLO)- Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng phát hiện nhiều trang fanpage Facebook đăng tải thông tin tiêu cực, câu like, khiến người đọc hiểu sai về tình hình an ninh, xã hội của tỉnh và chuyển tiếp đến trang tên miền “cafe60giay.com”.

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gởi Sở Văn hóa, Thể thao TP.HCM đề nghị phối hợp xử lý trang thông tin điện tử có dấu hiệu hoạt động trái quy định của pháp luật.

Theo đó, qua rà soát, theo dõi thông tin trên không gian mạng liên quan đến tỉnh Lâm Đồng, Sở VH-TT&DL phát hiện nhiều trang fanpage Facebook với tên “Bình Thuận…”, “Lâm Đồng…” (gây hiểu nhầm là trang chính thống của tổ chức), đăng tải nhiều thông tin tiêu cực, thông tin về mặt trái của xã hội.

Hầu hết các bài viết trích dẫn thông tin mang tính chất giật tít, câu like, khiến người đọc hiểu sai nội dung về tình hình an ninh, xã hội của tỉnh Lâm Đồng, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tỉnh. Các trang fanpage Facebook nêu trên dẫn link và chuyển tiếp đến trang có tên miền “cafe60giay.com”.

Theo xác minh của Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), chủ thể đăng ký tên miền “cafe60giay.com” có địa chỉ tại TP.HCM.

Kiểm tra nội dung bước đầu tên miền “cafe60giay.com” cho thấy trang này có dấu hiệu hoạt động trái pháp luật; hoạt động như một trang thông tin điện tử tổng hợp; các nguồn tin không trích dẫn nguyên văn, chính xác nguồn tin báo chí và ghi rõ tên tác giả, tên cơ quan báo chí, thời gian đã đăng, phát thông tin...Phần lớn thông tin đăng tải là thông tin giật tít, giật gân, khiến người đọc hiểu sai nội dung thông tin.

Để hoạt động của trang thông tin điện tử tổng hợp tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về báo chí, Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng đề nghị Sở VH-TT TP.HCM phối hợp kiểm tra, xử lý nghiêm những vi phạm của trang có tên miền “cafe60giay.com” (nếu có) theo thẩm quyền. Kết quả xử lý đề nghị thông báo về Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng để theo dõi, tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.

Trước đó, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) nhận được công văn của Sở VH-TT&DL tỉnh Lâm Đồng về việc đề nghị phối hợp cung cấp thông tin về đường link : "https://cafe60giay.com" hoạt động dưới tên miền quốc tế cafe60giay.com.

Theo VNNIC chủ thể đăng ký tên miền cafe60giay.com do NQK (ngụ phường Tam Thắng, TP.HCM) đăng ký vào ngày 27-4-2025; hết hạn: 27-4-2026…