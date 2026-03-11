Ông Lê Quốc Phong: TP.HCM bảo đảm hệ thống trường lớp, không để các em thiếu điều kiện học tập 11/03/2026 13:12

(PLO)- Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết TP đang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; nghiên cứu các chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em thiếu điều kiện học tập.

Sáng 11-3, các ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 17 đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại phường Bình Phú.

Đây là điểm tiếp xúc cử tri cuối cùng của các ứng cử viên HĐND TP.HCM khóa XVI, trước ngày bầu cử 15-3.

Các ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 thuộc đơn vị bầu cử số 17 đã tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử tại phường Bình Phú. Ảnh: THANH THÙY

Sớm giải quyết dự án trường học bỏ hoang, tạo điều kiện học tập tốt hơn

Tại buổi tiếp xúc, cử tri phường Bình Phú gửi gắm kỳ vọng các đại biểu HĐND TP khi trúng cử nhiệm kỳ mới sớm giải quyết công trình Trường Tiểu học Trần Văn Kiểu bỏ hoang nhiều năm, tạo điều kiện học tập tốt hơn cho con em tại địa bàn.

Cử tri cũng mong các đại biểu quan tâm giải quyết các vấn đề về ô nhiễm môi trường, kẹt xe, ngập nước và nhu cầu nhà ở xã hội cho người lao động.

Các ý kiến của cử tri mong muốn TP.HCM sớm xử lý quy hoạch kéo dài trên tuyến An Dương Vương, xem xét cấp miễn phí sách giáo khoa cho học sinh khi thay đổi chương trình trong thời gian tới.

Cử tri nêu ý kiến đến các ứng viên đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ tới. Ảnh: THANH THÙY

Ghi nhận các ý kiến góp ý của cử tri, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong chia sẻ đây là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động, sát với thực tiễn địa phương.

Ông Lê Quốc Phong cho rằng dù kết quả bầu cử như thế nào, các ứng cử viên vẫn có trách nhiệm với những vấn đề cử tri đã nêu.

Ông Lê Quốc Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM ghi nhận các ý kiến của cử tri. Ảnh: THANH

Theo ông Lê Quốc Phong, nếu trúng cử, các đại biểu sẽ phản ánh các kiến nghị này tại diễn đàn HĐND TP. Còn nếu không trúng cử, mỗi đại biểu vẫn sẽ tiếp tục nỗ lực giải quyết các vấn đề ngay trong vị trí công tác hiện nay và vẫn có thể lắng nghe qua các kênh tiếp xúc cử tri.

Với các ý kiến cử tri liên quan đến các dự án hạ tầng, chỉnh trang đô thị, giáo dục, môi trường và nhà ở xã hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong đề nghị địa phương tổng hợp cụ thể các nội dung để gửi đến các đại biểu sau trúng cử và các cơ quan chức năng nhằm theo dõi, xử lý trong thời gian tới.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng thông tin đến cử tri, TP đang tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, bảo đảm hệ thống trường lớp đáp ứng nhu cầu học tập của người dân; đồng thời nghiên cứu các chính sách hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không để các em thiếu điều kiện học tập.

Song song đó, TP.HCM sẽ tiếp tục quan tâm các giải pháp cải thiện môi trường sống, phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và xây dựng các chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển trong giai đoạn mới.

Sẽ quan tâm tạo điều kiện cho người yếu thế

Trong chương trình hành động tham gia ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XVI, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong cho biết sẽ tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, trong đó chú ý các chỉ tiêu chủ yếu trong nhiệm kỳ và 3 khâu đột phá chiến lược (hoàn thiện thể chế - chính sách; phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng; và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực).

Thông qua các hoạt động của HĐND TP.HCM và với vị trí công tác hiện tại, ông Lê Quốc Phong sẽ tận dụng sự hỗ trợ của các cơ quan Trung ương, sự liên kết giữa các địa phương trong vùng, tìm giải pháp tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong phát triển, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân TP.

Cùng đó, ông sẽ tập trung thúc đẩy mạnh mẽ khoa học công nghệ, giải quyết 4 vấn đề trọng điểm của TP.HCM là giảm ùn tắc giao thông, giải quyết ngập nước, kiểm soát ô nhiễm môi trường và xây dựng “Thành phố văn minh - không ma túy”. Đồng thời, tìm giải pháp để chỉnh trang đô thị, phát triển các dịch vụ y tế, giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, tạo việc làm mới, nâng cao thu nhập người dân; quan tâm chăm lo công tác an sinh xã hội, tạo điều kiện cho các thành phần yếu thế trong xã hội có cơ hội vươn lên.

Ông sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của đại biểu trong kiểm tra, giám sát các nghị quyết, việc thực hiện pháp luật, các lĩnh vực được đông đảo cử tri quan tâm.