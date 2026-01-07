Thủ tướng: Ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có Chính phủ 07/01/2026 14:32

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính cho hay lãnh đạo Chính phủ đã thực hiện 239 chuyến công tác tới các địa phương, trực tiếp xuống địa bàn, công trường, dự án để kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, với phương châm "ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có Chính phủ".

Nhân dịp năm mới 2026, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trả lời phỏng vấn báo chí. PLO xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145 nghìn người

.Thưa Thủ tướng, trong nhiệm kỳ 5 năm qua và năm 2025, tình hình trong nước và thế giới gặp nhiều khó khăn, thách thức chưa từng có. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, chúng ta đã vượt qua "những cơn gió ngược", đạt nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường tiềm lực, vị thế đất nước. Xin Thủ tướng chia sẻ về những thành quả nổi bật đã đạt được?

+ Thủ tướng Phạm Minh Chính: Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp, khó lường, nhiều vấn đề mới, chưa có tiền lệ, vượt dự báo, đặc biệt là đại dịch COVID-19 và hậu quả nặng nề kéo dài, cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột, bất ổn chính trị ở nhiều nơi, các yếu tố an ninh phi truyền thống, thiên tai, biến đổi khí hậu ảnh hưởng ngày càng nặng nề. Xu hướng tăng trưởng giảm, lạm phát cao, nợ công của đa số các nước vượt ngưỡng an toàn.

Ở trong nước, chúng ta chịu "tác động kép" từ những yếu tố tác động tiêu cực từ bên ngoài, vừa phải xử lý những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm; nhìn chung khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi.

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, hiệu quả", với tinh thần "chỉ bàn làm, không bàn lùi", tạo đột phá về thể chế, cơ chế, chính sách mang tính "xoay chuyển tình thế", "chuyển đổi trạng thái".

Chúng ta đã nhanh chóng thích ứng, khắc phục hậu quả đại dịch COVID-19, "đi sau về trước", là một trong 5 nước có tỷ lệ bao phủ vaccine cao nhất thế giới, tỷ lệ tử vong 0,37% so với tổng số ca nhiễm, thấp hơn nhiều trung bình thế giới là 1%. Đây là cơ sở cho việc sớm chuyển đổi trạng thái từ "zero COVID" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt với COVID", xây dựng chương trình phục hồi thúc đẩy phát triển KTXH…

Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế và cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp là một điểm nhấn nổi bật trong công tác chỉ đạo, điều hành của năm 2025.

Chính phủ đã chỉ đạo xây dựng, phối hợp, tham mưu trình Bộ Chính trị ban hành 10 nghị quyết mang tính đột phá trong các lĩnh vực then chốt (trong đó đã ban hành 7 nghị quyết và chuẩn bị ban hành 3 nghị quyết), đồng thời trình ban hành các Nghị quyết của Quốc hội để thể chế hóa các Nghị quyết này.

Chính phủ đã xây dựng, trình Quốc hội thông qua số lượng luật, pháp lệnh, nghị quyết và ban hành số nghị định nhiều nhất trong một nhiệm kỳ từ trước đến nay. Đồng thời, tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền. Biên chế khối hành chính nhà nước giảm 145 nghìn người; chi thường xuyên giảm 39 nghìn tỉ đồng/năm.

Đến nay, hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đi vào nền nếp; chuyển trạng thái từ quản lý hành chính sang phục vụ Nhân dân và kiến tạo phát triển. Đẩy mạnh rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trong bối cảnh rất khó khăn, nhờ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình KTXH nước ta tiếp tục chuyển biến tích cực với xu hướng tháng sau tốt hơn tháng trước, năm sau tốt hơn năm trước, nhiệm kỳ này tốt hơn nhiệm kỳ trước trên hầu hết các lĩnh vực; đạt và vượt toàn bộ 15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của cả nhiệm kỳ 2021-2025.

Hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược có bước phát triển mang tính đột phá; nhiều công trình hạ tầng giao thông, năng lượng, logistics, dịch vụ, y tế, giáo dục, hạ tầng số, hạ tầng đô thị quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại được tập trung xây dựng, hoàn thành, có tính kết nối, lan tỏa cao, tạo không gian phát triển mới, làm tăng giá trị gia tăng của đất, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường thu hút đầu tư.

Nhiệm kỳ 2021-2025, tổng số vốn đầu tư công đạt khoảng 3,4 triệu tỉ đồng, tăng gần 55% so với nhiệm kỳ trước, được bố trí tập trung, khắc phục dàn trải, manh mún.

Đến hết năm 2025, cả nước đã hoàn thành và đưa vào khai thác khoảng 3.345 km đường bộ cao tốc (nếu tính cả đường dẫn, nút giao là 3.803 km, vượt 803 km so với mục tiêu) và hơn 1.711 km đường bộ ven biển, vượt mục tiêu Đại hội XIII đề ra.

Đặc biệt, năm 2025 ghi dấu ấn 3 đợt tổng khởi công, khánh thành, với 564 công trình hạ tầng quan trọng, quy mô lớn, tổng vốn đầu tư hơn 5,14 triệu tỉ đồng, trong đó khoảng gần 75% là vốn tư nhân, thể hiện rõ hiệu quả huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển.

Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được triển khai quyết liệt, đạt kết quả bước đầu quan trọng. Ba trụ cột "Chính phủ số – Xã hội số – Công dân số" hình thành rõ nét trên nền tảng hạ tầng số hiện đại.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được chú trọng, an sinh được đảm bảo, đời sống Nhân dân được cải thiện. Giai đoạn 2021 - 2025, đã chi trên 1,1 triệu tỉ đồng cho an sinh xã hội (chiếm khoảng 17% tổng chi NSNN). Thu nhập bình quân người lao động tăng từ 5,5 triệu đồng/tháng năm 2020 lên 8,4 triệu đồng/tháng năm 2025.

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm từ 4,4% năm 2021 xuống 1,3% năm 2025. Hoàn thành cơ bản mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát sớm hơn 5 năm 4 tháng, với trên 334 nghìn căn nhà.

Theo Liên hợp quốc, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2025 xếp thứ 46, tăng 37 bậc so với năm 2020…

Ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có Chính phủ

.Năm 2025 tiếp tục chứng kiến những đổi mới mạnh mẽ trong công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ theo hướng thực chất, hiệu quả, sát cơ sở, gần dân và vì dân, xây dựng một Chính phủ kiến tạo, hành động và nhân văn. Xin Thủ tướng chia sẻ những mong muốn, tâm huyết về vấn đề này?

+ Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Quy chế làm việc; với phương châm hành động "Kỷ cương trách nhiệm; chủ động kịp thời; tinh gọn hiệu quả; tăng tốc bứt phá", Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng thành viên Chính phủ phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, sâu sát, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành trên tất cả các lĩnh vực.

Cùng với đó, phát huy vai trò, trí tuệ tập thể gắn với trách nhiệm cá nhân; với phương châm "Đảng đã chỉ đạo, Chính phủ thống nhất, Quốc hội đồng tình, Nhân dân ủng hộ, Tổ quốc mong đợi, bạn bè quốc tế giúp đỡ, thì chỉ bàn làm, không bàn lùi"; bám sát thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; xác định người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và là động lực chủ yếu của sự phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Thái Nguyên thăm hỏi người dân, chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: VGP

Với tư duy "nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn", "coi trọng thời gian, trí tuệ và sự quyết đoán đúng thời điểm"; với tinh thần làm việc "không quản ngày đêm", "làm ngày, làm đêm, làm thêm ngày nghỉ", Chính phủ, các thành viên Chính phủ đã nỗ lực hết sức mình, đổi mới cách nghĩ, cách làm, cách thức tổ chức thực hiện; luôn chủ động, linh hoạt, sáng tạo và có đối sách, giải pháp phù hợp, xử lý kịp thời những vấn đề quan trọng phát sinh, đột xuất, những nhiệm vụ lớn, cấp bách với phương châm "đã đi là đến, đã bàn là thông, đã quyết là làm, đã làm là phải có kết quả, cân đong, đo đếm, lượng hóa được".

Năm 2025 và từ đầu nhiệm kỳ đến nay, một trong những điểm sáng nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các cấp, các ngành, các địa phương là tập trung nắm bắt tình hình, bám sát thực tiễn, phản ứng chính sách chủ động, kịp thời, linh hoạt, hiệu quả.

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thường xuyên tổ chức linh hoạt trực tiếp, trực tuyến các cuộc làm việc, trao đổi, đối thoại để đưa ra giải pháp phù hợp, kịp thời, hiệu quả. Lãnh đạo Chính phủ đã thực hiện 239 chuyến công tác tới các địa phương, trực tiếp xuống địa bàn, công trường, dự án để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc ngay tại cơ sở, với phương châm "ở đâu dân cần, dân khó, ở đó có Chính phủ", đặc biệt là những thời điểm người dân gặp khó khăn, thiên tai, bão lũ như tại 26 tỉnh miền Bắc năm 2024 và các tỉnh Nam Trung Bộ trong tháng 10-11 năm 2025 vừa qua.

Có thể khẳng định rằng, Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 đã tiếp nối và phát huy truyền thống 80 năm Chính phủ qua các nhiệm kỳ, luôn nỗ lực hết sức mình, hành động quyết liệt, sát thực tiễn, không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác với tinh thần phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, đúng như đúc kết của Tổng Bí thư Tô Lâm trong dịp kỷ niệm 80 năm Chính phủ vừa qua: "bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân".

Biến thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia

.Mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa đất nước tiếp tục phát triển nhanh và bền vững đã được thể hiện rõ trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, cũng như các dự thảo văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Để thực hiện thành công những mục tiêu, định hướng chiến lược này, Chính phủ sẽ tập trung vào những nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào, thưa Thủ tướng?

+ Năm 2026 là năm đầu của nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2026-2030, hướng tới thực hiện thành công 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Để đạt được mục tiêu phấn đấu tăng trưởng 2 con số, phát triển đất nước nhanh và bền vững theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung quán triệt, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng XIV trên tất cả các lĩnh vực...

Trong đó, một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

Một là, tập trung hoàn thiện thể chế, pháp luật đảm bảo minh bạch, đồng bộ, công bằng, trọng tâm là pháp luật về đầu tư, kinh doanh để giải phóng sức sản xuất, huy động mọi nguồn lực và tạo động lực mới cho phát triển, biến thể chế từ "điểm nghẽn của điểm nghẽn" thành lợi thế cạnh tranh quốc gia. Nâng cao hiệu quả các loại thị trường; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh.

Hai là, tiếp tục tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy; chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp gắn với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi của cấp dưới; đặc biệt nêu cao tinh thần "địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm".

Thủ tướng kiểm tra công trường, chỉ đạo thông tuyến 2 dự án cao tốc tại đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: VGP

Ba là, tiếp tục ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng nhưng phải giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn. Thúc đẩy và làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, phát triển các động lực tăng trưởng mới…

Bốn là, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc cho các dự án tồn đọng kéo dài. Phát huy hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế, các khu thương mại tự do tại một số địa phương.

Năm là, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng chiến lược, trọng điểm; tập trung nguồn lực đầu tư các nhiệm vụ, dự án có tính chất đột phá về phát triển KTXH. Trong đó, tập trung triển khai tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, hoàn thành việc khảo sát, thiết kế các tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, phát triển hạ tầng năng lượng đáp ứng yêu cầu tăng trưởng kinh tế…

Sáu là, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo chuẩn quốc tế, nhất là các ngành mũi nhọn về khoa học công nghệ, các lĩnh vực ưu tiên, mới nổi, tập trung vào 11 nhóm ngành công nghệ chiến lược. Tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng giáo dục, đào tạo ở tất cả các cấp học.

Bảy là, chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội…

Tám là, nâng cao năng lực quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên phục vụ phát triển KTXH. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai. Tập trung giải quyết tình trạng, ùn tắc giao thông, ô nhiễm nguồn nước, không khí, nhất là tại các đô thị lớn.

Chín là, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước. Đẩy mạnh triển khai đồng bộ, hiệu quả, toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy ngoại giao kinh tế, trọng tâm là ngoại giao công nghệ.

Mười là, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền, nhất là truyền thông chính sách, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực", góp phần tạo động lực, truyền cảm hứng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nỗ lực phấn đấu thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH đã đề ra.

.Trân trọng cảm ơn Thủ tướng!

Bước sang năm mới 2026, bắt đầu giai đoạn phát triển mới của đất nước, cùng cả nước với ý chí, niềm tin và khát vọng vươn lên, tập thể Chính phủ và từng thành viên Chính phủ sẽ tiếp tục tiên phong gương mẫu, nỗ lực phấn đấu hết sức mình, đem hết năng lực, trí tuệ và trách nhiệm để thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ theo thẩm quyền được giao, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội”- Thủ tướng Phạm Minh Chính