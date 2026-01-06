Thủ tướng: Ngành tài chính phải tiên phong tháo gỡ nút thắt thể chế cho doanh nghiệp 06/01/2026 20:30

(PLO)- Trước mục tiêu lớn của năm 2026, trong khi tình hình thế giới vẫn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề ra nhóm nhiệm vụ cho ngành tài chính.

Chiều 6-1, Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị vinh dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: BTC

Ngành Tài chính đạt nhiều kết quả nổi bật

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nêu rõ, năm 2025 tiếp tục là năm có rất nhiều khó khăn, thách thức lớn, đặc biệt là những biến động rất bất định, khó lường.

Đồng thời, ngành tài chính cũng thực hiện cuộc cách mạng để sắp xếp tổ chức bộ máy lớn chưa từng có từ Trung ương đến các địa phương. Theo đó, đã cắt giảm 37% đơn vị đầu mối.

Điều này đặt ra không ít thách thức đối với toàn ngành tài chính, song, Bộ Tài chính đã khắc phục khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

Cụ thể, Bộ đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ các kịch bản, giải pháp điều hành để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 8% trở lên, kiểm soát lạm phát ở mức thấp nhất.

Cùng với đó, điều hành chính sách tài khóa chủ động, quyết liệt, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Đồng thời, thực hiện giảm, gia hạn thuế, phí để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả quản lý thu.

Đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; phát triển các thị trường tài chính, chứng khoán hiện đại.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh quyết tâm của ngành trong năm 2026. Ảnh: BTC

Bước sang năm 2026, Bộ trưởng nêu rõ đây là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Trong khi tình hình bên ngoài tiếp tục có nhiều yếu tố bất lợi, Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã xác định các mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát khoảng 4,5%.

Do đó, người đứng đầu ngành tài chính yêu cầu toàn ngành phải quyết liệt, quyết tâm, tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm để đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Trước 15-1, phải cấp phép cho doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định trong bối cảnh lạm phát tăng cao, tăng trưởng giảm, chúng ta đã đi ngược dòng và đạt kết quả tăng trưởng khá. "Đó là một kết quả đáng trân trọng và có sự đóng góp rất quan trọng của Bộ Tài chính".

Thủ tướng khái quát những kết quả mà ngành đạt được bằng tám cụm từ với 32 từ: Tham mưu chính xác - Bộ máy tinh gọn - Thể chế hoàn thiện - Thu chi có dư - Doanh nghiệp đổi mới - Vĩ mô ổn định - Nhân dân hạnh phúc - Đất nước phát triển.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, ngành tài chính đã khẳng định xứng đáng là người "gác kho" trung thành, là "bộ não" tinh nhuệ và là "nguồn lực phát triển", cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong hoạt động của ngành tài chính liên quan giải ngân vốn đầu tư công, giải phóng mặt bằng cho các dự án; phát triển doanh nghiệp; sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư trong sắp xếp tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp; phát triển thị trường tài sản mã hóa…

Sau khi phân tích nguyên nhân của tồn tại, hạn chế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính trước ngày 15-1 phải cấp phép cho các doanh nghiệp tham gia thí điểm thị trường tài sản mã hóa (sandbox) theo quy định. Đồng thời, khẩn trương triển khai cơ chế một cửa quốc gia về đầu tư.

Thủ tướng đề ra nhóm nhiệm vụ cho ngành Tài chính. Ảnh: BTC

Vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn

Nêu rõ năm 2026 phải đột phá, bứt phá, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng 2 con số, Thủ tướng nêu phương châm 24 từ với ngành tài chính: Khát vọng hùng cường – Thể chế tiên phong – Điều hành hiệu quả - Số hóa đi đầu – Thu chi đột phá - Tài chính bền vững.

Cụ thể hơn, Thủ tướng cho rằng ngành tài chính phải tiên phong tháo gỡ nút thắt thể chế cho doanh nghiệp, người dân; đi đầu trong số hóa, chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu; đột phá thu chi, đẩy mạnh tiết kiệm chi ngay từ đầu năm.

Thủ tướng cũng chỉ rõ nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, cụ thể cần tập trung thực hiện. Theo đó, tham mưu, đề xuất các giải pháp điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm.

Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển hộ kinh doanh, xây dựng cơ chế, chính sách để hộ kinh doanh trở thành doanh nghiệp. Đặc biệt phải đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và hạ tầng chiến lược để trở thành một động lực tăng trưởng, giải ngân 100% vốn đầu tư công với tinh thần "vốn chờ dự án, không để dự án chờ vốn".

Tập trung nguồn lực cho một số dự án lớn như đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam, 3 tuyến đường sắt kết nối với Trung Quốc, dự án điện hạt nhân; các dự án hạ tầng để khai thác hiệu quả không gian ngầm, không gian biển, không gian vũ trụ…

Bên cạnh đó, phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Triển khai thực chất và mạnh mẽ hơn nữa Nghị quyết 68-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 198 của Quốc hội về phát triển kinh tế tư nhân.

Tăng cường, củng cố niềm tin kinh doanh để người dân và doanh nghiệp mạnh dạn hơn nữa bỏ tiền ra đầu tư, kinh doanh. Xây dựng cơ chế chính sách để nâng cao hiệu quả DNNVV, phát triển doanh nghiệp nhỏ thành doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp lớn thành doanh nghiệp đa quốc gia; kết nối doanh nghiệp Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu;

Cuối cùng là tiếp tục tiên phong trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; dành nguồn lực đầu tư cho các lĩnh vực như GD&ĐT, y tế…