Thí điểm trả lương bằng tài sản mã hóa, được không? 26/11/2025 14:18

Ngày 26-11, Trường ĐH Luật TP.HCM phối hợp với Tổ chức Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) tổ chức hội thảo quốc tế với chủ đề “Khung pháp lý và chính sách thúc đẩy phát triển việc làm thỏa đáng tại Việt Nam trong bối cảnh chuyển đổi số”.

TS Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: UL

Phát biểu khai mạc, TS Lê Trường Sơn (Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP.HCM) cho biết hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn học thuật quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia về luật lao động, chính sách công và phát triển nguồn nhân lực; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong thiết kế khung pháp lý bảo vệ người lao động trong nền kinh tế số.

Đồng thời, hội thảo sẽ đưa ra một số khuyến nghị trong việc thúc đẩy phát triển thị trường lao động bền vững, linh hoạt và công bằng, thúc đẩy phát triển việc làm thỏa đáng cho mọi người lao động Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Khung pháp lý là gì?

Tại hội thảo, PGS-TS Nguyễn Hữu Chí (Trường ĐH Luật Hà Nội) trình bày tham luận về khung pháp lý phát triển việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo PGS-TS Chí, khung pháp lý phát triển việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số có thể được định nghĩa là tổng thể các quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách và thiết chế pháp lý do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận, nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình tạo việc làm, duy trì và phát triển thị trường lao động gắn với ứng dụng công nghệ số, qua đó bảo đảm quyền làm việc, việc làm bền vững và thích ứng của người lao động, người sử dụng lao động trong nền kinh tế số.

Ông Chí cũng đưa ra một số kiến nghị và gợi ý chính sách, pháp luật về khung pháp lý phát triển việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số ở Việt Nam. Trong đó, cần hoàn thiện thể chế pháp lý về chuyển đổi số; cần sớm ban hành Luật Chuyển đổi số (hiện đang trong quá trình dự thảo) là cơ sở pháp lý và bảo đảm tính chính danh của các quan hệ xã hội nói chung, quan hệ lao động, việc làm nói riêng trong bối cảnh chuyển đổi số; cần nâng cao năng lực của cơ quan nhà nước và các chủ thể liên quan đến phát triển việc làm trong bối cảnh chuyển đổi số…

Trong tham luận, PGS-TS Chí còn cho rằng cần mạnh dạn thí điểm mô hình chính sách, khung pháp lý thử nghiệm có kiểm soát (sandbox), đặc biệt sau khi Luật Công nghiệp công nghệ số năm 2025 được ban hành. Dưới góc độ lao động, việc làm thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng sandbox thông qua việc trả lương bằng tài sản mã hoá.

Hiện theo quy định của Bộ luật Lao động thì tiền lương phải trả bằng tiền đồng VN (trong một số trường hợp có thể trả lương bằng USD), trong khi thực tế một số công ty công nghệ đã trả lương bằng tiền ảo. Trong bối cảnh đó, hoàn toàn có thể cho phép áp dụng sandbox đối với việc trả lương bằng tài sản mã hóa để đánh giá chính sách, pháp luật với phản ứng của thị trường làm cơ sở để áp dụng rộng rãi trong bối cảnh chuyển đổi số.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: YC.

Tác động của chuyển đổi số

Tại hội thảo, TS Lê Thị Thúy Hương (Trường ĐH Luật TP.HCM) trình bày tham luận về chính sách lao động tại các quốc gia đi đầu trong chuyển đổi số. Theo TS Hương, chuyển đổi số được thúc đẩy bởi sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra một “cơn sóng thần” làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc thị trường lao động toàn cầu.

Theo TS Thúy Hương, chuyển đổi số đã tác động đến chính sách lao động và việc làm. Chuyển đổi số tạo ra sự dịch chuyển và tự động hóa việc làm, làm hình thành và tăng trưởng các việc làm mới. Chuyển đối số thúc đẩy sự phát triển của các hình thức việc làm phi truyền thống trên thị trường lao động; thách thức về kỹ năng và đòi hỏi yêu cầu học tập suốt đời. Và chuyển đổi số làm cho quan hệ lao động trở nên mờ nhạt và bấp bênh, đồng thời có thể làm gia tăng sự bất bình đẳng về thu nhập và quyền thụ hưởng an sinh xã hội của người lao động.

Việt Nam với tốc độ tăng trưởng kinh tế số cao và tỉ lệ lao động trẻ lớn có thể tham khảo một số gợi ý sau liên quan tới việc điều chỉnh chính sách lao động:

Thứ nhất, cần ưu tiên đào tạo kỹ năng mềm và kỹ năng số cho người lao động. Trong đó, cần tích hợp các kỹ năng số (lập trình cơ bản, phân tích dữ liệu) và kỹ năng mềm (tư duy phản biện, làm việc nhóm) vào chương trình đào tạo và thể chế hóa chính sách học tập trọn đời…

Thứ hai, thiết lập hệ thống an sinh xã hội linh hoạt cho người lao động nền tảng. Trong đó, cần thừa nhận và thiết lập một cơ chế đóng góp an sinh xã hội linh hoạt (gắn với thu nhập thực tế) cho những người lao động nền tảng, trong đó có sự tham gia của người lao động nền tảng và Công ty nền tảng (trích một phần từ giao dịch). Triển khai một số chế độ bảo hiểm xã hội cần thiết cho người lao động nền tảng, ví dụ như bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm hưu trí…

Thứ ba, hoàn thiện khung pháp lý thừa nhận lao động nền tảng. Trong đó, sửa đổi Bộ luật Lao động và các văn bản liên quan để quy định về nghĩa vụ minh bạch của các thuật toán trong hoạt động quản lý đối với người lao động nền tảng, đảm bảo tính công bằng trong quản lý số...