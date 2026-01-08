Lãnh án vì ép vợ chồng giám đốc 'trả nợ ân tình' bằng ô tô điện 08/01/2026 18:16

(PLO)- Cần tiền tiêu xài, ăn chơi, bị cáo Võ Công Đạt ép buộc vợ chồng giám đốc "trả nợ ân tình" 800 triệu đồng hoặc cho một chiếc ô tô điện VinFast VF8.

Ngày 8-1, TAND Khu vực 1 - Hà Tĩnh xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Võ Công Đạt (39 tuổi) 7 năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Võ Công Đạt tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo hồ sơ, Đạt có quan hệ họ hàng xa với ông NQB (60 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại KN, ở Hà Tĩnh).

Khoảng tháng 4-2025, Đạt cần tiền tiêu xài, ăn chơi nên nảy sinh ý định yêu cầu vợ chồng ông B, bà T “trả nợ ân tình”. Theo đó, đạt yêu cầu ông B và bà T đưa 800 triệu đồng cho đạt hoặc cho Đạt một chiếc xe ô tô điện VinFast VF8.

Vợ chồng ông B không đáp ứng được yêu cầu trên của Đạt nên từ ngày 19-4-2025 đến 22-8-2025, Đạt nhiều lần chụp ảnh, đăng tải bài viết trên Facebook, TikTok nhằm đe dọa, bôi nhọ, làm ảnh hưởng uy tín vợ chồng ông B và công ty.

Ngoài ra, Đạt liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa dùng vũ lực, uy hiếp gia đình ông B. Sau đó, Đạt tiếp tục đăng bài gây sức ép, yêu cầu bà T phải mua cho Đạt xe ô tô VinFast VF8 hoặc đưa tiền.

Đại diện VKSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh tại phiên tòa.

Đến ngày 22-8-2025, Đạt hạ số tiền xuống, yêu cầu vợ chồng giám đốc chuyển cho Đạt 300 triệu đồng thì mới “buông tha”. Lo sợ bị xâm hại sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng hoạt động kinh doanh, bà T đã chuyển khoản cho Đạt số tiền 300 triệu đồng.

Sau khi bà T chuyển tiền, thư ký của bà T biết được nên đã tố giác Đạt đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Đạt bị bắt giữ khẩn cấp và đã khai nhận toàn bộ hành vi cưỡng đoạt tài sản của mình. Đạt cũng đã giao nộp toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.