Khởi tố 3 thanh niên cưỡng đoạt xe máy ở Hà Tĩnh 10/12/2025 12:45

(PLO)- Trần Đức Quốc Tĩnh đang chấp hành án treo về tội gây rối trật tự công cộng nhưng vẫn cùng hai người bạn cưỡng đoạt xe máy Honda Vision.

Ngày 10-12, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Đức Quốc Tĩnh (18 tuổi, trú phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) về tội cưỡng đoạt tài sản.

Các bị can cưỡng đoạt xe máy tay ga. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh.

Hai đồng phạm của Tĩnh là Hoàng Gia Huy (18 tuổi, trú phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Trọng Nghĩa (17 tuổi, phường Trần Phú, tỉnh Hà Tĩnh) cũng bị khởi tố cùng tội danh.

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh, khoảng 2 giờ sáng 6-10, tại phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh), Tĩnh và Huy đã đánh anh Võ Quang Huy (tạm trú tại phường Thành Sen) khiến nạn nhân bị thương.

Sau đó, nhóm của Tĩnh chiếm đoạt xe máy Honda Vision của anh Huy.

Nhận tin báo, Công an phường Thành Sen đã nhanh chóng xác minh, làm việc với những người liên quan.

Trong số các bị can, Tĩnh đang chấp hành án treo về tội gây rối trật tự công cộng nhưng vẫn tiếp tục phạm tội.