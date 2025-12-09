Bé 11 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị, được cứu kịp thời 09/12/2025 21:05

(PLO)- Cháu bé 11 tuổi rơi từ tầng cao chung cư ở Hà Nội xuống nằm bất động trên mái siêu thị phía dưới đã được cảnh sát cứu nạn cứu hộ dùng xe thang giải cứu.

Chiều 9-12, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an TP Hà Nội đã kịp thời cứu một cháu bé rơi từ tầng cao chung cư xuống mái siêu thị trên địa bàn phường Hà Đông.

Bé 11 tuổi rơi từ tầng cao chung cư xuống mái tôn siêu thị.

Khoảng 16 giờ 44 phút chiều 9-12, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP nhận tin báo cháu bé rơi từ trên cao xuống mái tôn của siêu thị tại ngõ 102 Trần Phú, phường Hà Đông.

Ngay lập tức, Trung tâm đã điều động xe cứu nạn cứu hộ, xe thang, hai xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội CC&CNCH khu vực số 4 và số 15, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ đến hiện trường tổ chức cứu nạn, cứu hộ.

Cảnh sát dùng xe thang giải cứu bé 11 tuổi.

Nạn nhân khoảng 11 tuổi, bị gãy tay, gãy chân, còn tỉnh nhưng không thể tự di chuyển. Lực lượng cứu hộ đã tiếp cận, phối hợp y tế sơ cứu, nẹp cố định rồi dùng xe thang đưa cháu từ trên mái siêu thị xuống đất an toàn, chuyển đến bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, cháu bé đã qua cơn nguy hiểm, sức khỏe cơ bản ổn định và đang được tiếp tục điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.