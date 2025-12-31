Tài xế đỗ ô tô ngược chiều ở Nha Trang bị phạt 31/12/2025 12:13

(PLO)- Người đàn ông đỗ xe ngược chiều ở Nha Trang, Khánh Hòa bị phạt sau khi người dân phản ánh đến cảnh sát giao thông.

Ngày 31-12, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang đã lập biên bản xử phạt ông NTN (36 tuổi, ngụ phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa) về hành vi đỗ xe ngược với chiều lưu thông của làn đường.

Ô tô đỗ ngược chiều trên đường Lý Tự Trọng bị xử phạt. Ảnh: CS

Trước đó, ngày 26-11, cơ quan công an tiếp nhận phản ánh của người dân một ô tô con màu trắng đỗ xe ngược chiều trên đường Lý Tự Trọng, phường Nha Trang, gây cản trở giao thông khiến người đi đường bức xúc.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang đã mời ông N đến làm việc. Tại cơ quan công an, ông N thừa nhận là người trực tiếp điều khiển phương tiện và thực hiện hành đỗ xe ngược chiều trên đường Lý Tự Trọng như phản ánh.

Đội CSGT đường bộ khu vực Nha Trang đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N, về hành vi trên. Theo quy định tại Nghị định 168, hành vi này bị xử phạt tiền từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng.