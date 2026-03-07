Tài xế xe biển xanh chở người 'làm xiếc' trên Quốc lộ 14 bị xử phạt 07/03/2026 14:48

(PLO)- Khi xe đang chạy có một người đứng trong thùng xe, một người khác đứng trên khung sắt bên hông xe.

Ngày 7-3, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị đã xử phạt một tài xế điều khiển ô tô biển xanh chở người trên thùng xe trái quy định sau khi tiếp nhận phản ánh từ mạng xã hội TikTok.

Người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Duy Đại (54 tuổi, trú thôn Đắk Hà 2B, xã Đắk Hà).

Hành vi của lái xe biển xanh bị người đi đường ghi lại, phản ánh lên mạng xã hội.

Trước đó, khoảng 10 giờ ngày 5-3, tổ công tác phụ trách địa bàn khu vực 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 2 (Đội 6) phát hiện một đoạn video trên TikTok do người dân đăng tải.

Nội dung video phản ánh một ô tô biển số xanh 82A-000… lưu thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua Km1532, xã Đắk Hà (Quảng Ngãi), có hành vi chở người trên thùng xe.

Đáng chú ý, khi xe đang chạy có một người đứng trong thùng xe, một người khác "làm xiếc" đứng trên khung sắt bên hông xe khiến nhiều người thót tim.

Trong quá trình lưu thông qua các gờ giảm tốc và đi cùng nhiều phương tiện khác, những người này vẫn đứng trên thùng xe mà không có biện pháp bảo đảm an toàn.

Theo CSGT, hành vi trên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn rất lớn. Nếu xe phanh gấp, xảy ra va chạm hoặc người đứng mất thăng bằng thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT đã xác minh phương tiện và người điều khiển. Qua kiểm tra, xe ô tô biển số xanh 82A-000… thuộc quản lý của Phòng Văn hóa - Thông tin xã Đắk Hà.

Làm việc với lực lượng chức năng, ông Đại cho biết thời điểm xảy ra vụ việc đang điều khiển xe phục vụ công việc treo, dán băng rôn tuyên truyền. Do muốn hoàn thành công việc nhanh nên đã chở người trên thùng xe để thuận tiện thực hiện.

Tại cơ quan công an, ông Đại thừa nhận hành vi vi phạm và chấp hành quyết định xử phạt hành chính 5 triệu đồng đối với lỗi chở người trên thùng xe trái quy định. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe theo quy định.