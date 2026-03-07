Xe tải rơi xuống vực sâu gần 200m trên Quốc lộ 24 07/03/2026 19:32

(PLO)- Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Quảng Ngãi đã tiếp cận khu vực vực sâu gần 200m để đưa thi thể nạn nhân tử vong trong vụ xe tải lao xuống vực trên Quốc lộ 24.

Tối 7-3, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với các đơn vị liên quan cứu nạn thành công một vụ tai nạn giao thông khiến xe tải lao xuống vực sâu trên tuyến Quốc lộ 24.

Xe tải rơi xuống vực sâu gần 200m trên Quốc lộ 24, 1 người tử vong. Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 10 phút cùng ngày, đơn vị nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông xảy ra tại Km71+600 trên Quốc lộ 24, đoạn qua xã Kon Plông, tỉnh Quảng Ngãi, theo hướng từ Măng Đen đi TP Quảng Ngãi.

Thời điểm này, xe tải biển số 81C-191... do tài xế NTC (28 tuổi, ngụ xã Đăk Rve) điều khiển, trên xe còn có hai người là chị LTN (45 tuổi) và chị PTT (48 tuổi, cùng ngụ phường Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi).

Lực lượng chức năng dùng các thiết bị chuyên dụng, cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đưa thi thể nạn nhân bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Ảnh: CA

Trong lúc lưu thông, xe tải bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 200m bên đường. Vụ tai nạn khiến tài xế C và chị N bị thương, được đưa đi cấp cứu. Riêng chị T tử vong tại chỗ và mắc kẹt dưới vực sâu.

Nhận tin báo, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Lực lượng chức năng tiếp cận khu vực vực sâu gần 200m để đưa thi thể nạn nhân tử vong trong vụ xe tải lao xuống vực trên Quốc lộ 24. Ảnh: CA

Do địa hình vực sâu, dốc đứng và hiểm trở, lực lượng cứu hộ phải tiếp cận hiện trường bằng dây chuyên dụng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đưa nạn nhân lên bờ.

Đến khoảng 16 giờ 10 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân lên khỏi vực, bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình để lo hậu sự theo quy định.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.