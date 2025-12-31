Bắt nữ nhân viên tham ô nhiều tỉ đồng của công ty 31/12/2025 17:22

(PLO)- Nữ nhân viên lấy 15 tấn điều trị giá hơn 2,8 tỉ đồng của công ty đi thế chấp và lợi dụng lòng tin để tham ô chiếm đoạt thêm 5,8 tỉ đồng.

Ngày 31-12, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng Nai ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Anh (39 tuổi, thường trú tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai) để điều tra về hành vi tham ô tài sản.

Theo đó, Nguyễn Thị Kim Anh là nhân viên làm việc tại Phòng kinh doanh của Chi nhánh công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Huy Trí (địa chỉ tại phường Phước Bình, tỉnh Đồng Nai).

Cơ quan CSĐT đọc lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Kim Anh (đứng giữa). Ảnh: Công an.

Ngày 16- 4, Công ty giao cho Kim Anh 15 tấn điều, giá trị hơn 2,8 tỉ đồng để tiến hành xử lý đối với lô hàng trên. Tuy nhiên, sau khi nhận hạt điều, Kim Anh mang toàn bộ số điều đem đi thế chấp với số tiền gần 2 tỉ đồng.

Khi phát hiện sự việc, Công ty Huy Trí nhiều lần liên hệ với Kim Anh để yêu cầu trả lại số hạt điều trên, nhưng nữ nhân viên này nhiều lần hứa hẹn mà không thực hiện.

Ngoài ra, Kim Anh còn lợi dụng sự tin tưởng của Công ty Huy Trí, nhiều lần tạm ứng tiền của Công ty để nhập hạt điều nhân trắng với tổng số tiền hơn 5,8 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số tiền trên thì Kim Anh không nhập hàng mà chiếm đoạt hết số tiền trên.