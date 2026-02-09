Nam sinh lớp 9 bị hành hung dẫn đến tử vong 09/02/2026 10:11

(PLO)- Đang ngồi uống nước bên vỉa hè, một nam sinh ngụ tỉnh Gia Lai bị nhóm thanh thiếu niên lao vào tấn công dẫn đến xuất huyết não, tử vong.

Ngày 9-2, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an phường Pleiku và các đơn vị liên quan điều tra, xác minh vụ việc một nam sinh bị hành hung dẫn đến tử vong.

Người tử vong là em NQH (lớp 9, Trường THCS Phạm Hồng Thái, phường Pleiku, Gia Lai). Em H nhập viện trong tình trạng hôn mê và tử vong tại Bệnh viện nhi tỉnh Gia Lai lúc 21 giờ 30 ngày 8-2.

Bước đầu, công an đã xác minh, triệu tập những người có liên quan đến làm việc. Đồng thời, xác định có ba người hành hung, gồm: hai thiếu niên đang là học sinh tại Trường THCS Trưng Vương, THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng) và một đối tượng còn lại trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai.

Trước đó, khoảng khoảng 2 giờ sáng 7-2, em H đang cùng bạn uống nước đường Phạm Văn Đồng, phường Pleiku. Lúc này, có một nhóm thanh thiếu niên đi xe máy đến lao vào dùng tay, chân đấm, đá vào người em H và tiếp tục lôi kéo nạn nhân ra phía ngoài đường đánh.

Em H đang ngồi uống nước, bất ngờ có nhóm thanh thiếu niên lao vào hành hung dẫn đến tử vong.

Sau khi hành hung, nhóm thanh thiếu niên bỏ đi, còn em H được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y dược - Hoàng Anh Gia Lai. Sau đó, em H được chuyển đến Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai để cấp cứu trong tình trạng bị xuất huyết não nặng. Đến khoảng 21 giờ 30 ngày 8-2, em H tử vong.