Xác minh vụ việc học sinh lớp 1 nghi bị đánh có nguy cơ mù mắt 08/02/2026 10:44

(PLO)- Lực lượng chức năng ở Đắk Lắk và nhà trường đang phối hợp, làm rõ vụ việc học sinh lớp 1 nghi bị đánh, có nguy cơ mù mắt.

Ngày 8-2, cô Lê Thị Lệ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn (xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk), cho biết nhà trường đang phối hợp, xác minh vụ việc học sinh lớp 1 của trường bị thương ở vùng mắt.

Em T có nguy cơ hỏng một mắt. Ảnh: N.D

“Phụ huynh của học sinh này cho rằng nguyên nhân do bị một bạn học cùng lớp đánh trúng mắt con mình. Hiện chúng tôi đang xác minh, chưa có kết luận cuối cùng”, cô Lệ nói.

Vẫn lời cô Lệ, hôm thứ tư (tức 4-2) tuần này, em T đi học và được giáo viên chủ nhiệm kèm đọc bài bình thường. Trong quá trình đó, em T không phản ánh hay có dấu hiệu nào bất thường về thị lực.

Đến tối cùng ngày, gia đình gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm, phản ánh việc em T bị đánh trúng mắt. Ngày thứ năm, em T nghỉ học.

Ngày thứ sáu, phụ huynh em T và phụ huynh học sinh bị tình nghi đã đánh em T đến trường, xin trích xuất camera tại lớp để xem. Tuy nhiên, camera tại lớp không phát hiện việc em T bị đánh.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Lê Thánh Tôn thông tin, thêm em T được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Phú Yên để điều trị nhưng do bị tổn thương giác mạc, có nguy cơ hỏng một mắt nên phải chuyển đến TP. HCM chữa trị.

Còn chị H (25 tuổi, mẹ em T) cho rằng, con trai của chị bị bạn cùng lớp chọc trúng mắt gây nên thương tích nghiêm trọng.

"Tôi đang đưa con đến bệnh viện ở TP.HCM để chữa trị. Tuy nhiên, gia đình tôi rất khó khăn, chưa biết xoay sở thế nào để chữa trị cho con”, chị H nói.