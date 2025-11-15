Ngăn chặn bạo lực học đường từ 4 vụ học sinh đánh nhau tại 1 trường ở Tây Ninh 15/11/2025 18:17

Ngày 15-11, UBND xã Mỹ Quý (tỉnh Tây Ninh) cho biết đã phối hợp Trường THCS & THPT Mỹ Quý xác minh 4 vụ học sinh đánh nhau xảy ra trong và ngoài khuôn viên của trường, sau khi các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội Facebook.

Vụ đánh nhau giữa hai nhóm học sinh xảy ra trước cổng trường học.

Theo cơ quan chức năng, vụ việc đầu tiên xảy ra ngày 30-10 giữa hai học sinh khối lớp 9 ở trong trường. Dù mâu thuẫn không lớn, hành vi xô xát vẫn bị ghi lại và lan truyền nhanh chóng, khiến phụ huynh và nhà trường đặc biệt lo lắng.

Đến ngày 10-11 lại tiếp tục xảy ra vụ thứ hai. Lần này, ba học sinh khối 6 và 7 đã đánh một học sinh lớp 6. Vụ việc được thầy cô phát hiện kịp thời, ngăn chặn trước khi xảy ra thương tích nặng.

Hai ngày sau, ngày 12-11, nhà trường ghi nhận thêm vụ thứ ba. Năm học sinh khối lớp 7 liên quan, trong đó bốn em cùng đánh một học sinh khác. Đây được đánh giá là vụ việc nghiêm trọng hơn khi số lượng học sinh tham gia đông và diễn biến căng thẳng.

Cũng trong ngày 12-11, vụ thứ tư xảy ra trước cổng trường. Một học sinh lớp 10 đã đánh nhau với ba trường hợp khác là những học sinh đã nghỉ học. Do diễn ra ngoài khuôn viên trường, vụ việc buộc công an xã đang xác minh trách nhiệm để xử lý.

Sau khi rà soát, nhà trường đã mời phụ huynh và học sinh liên quan làm việc, yêu cầu các em viết tường trình, cam kết không tái phạm, đồng thời tổ chức hòa giải giữa các bên. Riêng vụ thứ tư, công an xã tiếp tục làm việc với phụ huynh và các học sinh đã nghỉ học để có hướng xử lý phù hợp.

UBND xã Mỹ Quý cho biết sẽ tiếp tục theo dõi, đồng thời phối hợp nhà trường tăng cường giáo dục kỹ năng và ngăn chặn tình trạng bạo lực học đường.