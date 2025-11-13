Nhóm học sinh 12, 13 tuổi hẹn 'giải quyết mâu thuẫn' bị công an đưa về phường 13/11/2025 21:35

(PLO)- Phát hiện nhóm học sinh 12, 13 tuổi hẹn nhau “giải quyết mâu thuẫn” được Công an phường Đông Hưng Thuận đưa về trụ sở làm việc để giáo dục, răn đe.

Ngày 13-11, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết vừa ngăn chặn kịp thời nhóm học sinh hẹn nhau "giải quyết mâu thuẫn".

Cụ thể, khoảng 18 giờ cùng ngày, trong quá trình nắm tình hình địa bàn, Công an phường Đông Hưng Thuận phát hiện một nhóm khoảng năm học sinh có biểu hiện bất thường tại một trường học.

Nhóm năm học sinh hẹn nhau "giải quyết mâu thuẫn" được Công an phường Đông Hưng Thuận mời về trụ sở để răn đe. Ảnh: CA

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác đã nhanh chóng có mặt, đưa các em liên quan gồm Lê Văn H (12 tuổi), Nguyễn Văn T (13 tuổi), Mai Văn V (12 tuổi), Lê Mai C (12 tuổi) và Nguyễn Văn N (13 tuổi) về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các em cho biết đều đang đi học, do mâu thuẫn cá nhân nên rủ thêm bạn bè hẹn gặp để “nói chuyện”. Các em thừa nhận hành động bộc phát, thiếu suy nghĩ do tâm lý hiếu thắng, bốc đồng.

Công an phường đã phân tích, tuyên truyền, nhắc nhở và phối hợp với phụ huynh để động viên, giáo dục. Gia đình các em cũng đã cam kết không để con em tái phạm.

Công an phường Đông Hưng Thuận khuyến nghị các gia đình và nhà trường cần quan tâm, lắng nghe, đồng hành cùng con em nhiều hơn, chung tay phòng ngừa, đẩy lùi bạo lực học đường, giúp các em phát triển tích cực, biết yêu thương và chia sẻ.