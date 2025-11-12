Công an phường Phú Thọ dùng xe chuyên dụng đưa sản phụ đi cấp cứu kịp thời 12/11/2025 18:49

(PLO)- Phát hiện người phụ nữ chuyển dạ giữa đường, tổ công tác Công an phường Phú Thọ (TP.HCM) đã nhanh chóng hỗ trợ, đưa sản phụ đến Bệnh viện Hùng Vương an toàn bằng xe chuyên dụng.

Ngày 12-11, Công an TP.HCM cho biết trong lúc tuần tra đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực số 70 Lữ Gia, phường Phú Thọ, tổ công tác Công an phường phát hiện một phụ nữ tên NTMT có dấu hiệu sắp sinh.

Ngay lập tức, cán bộ trong tổ đã đến hỗ trợ, phối hợp cùng người dân đưa sản phụ lên xe chuyên dụng của Công an phường để đưa đến Bệnh viện Hùng Vương cấp cứu. Nhờ được đưa đi kịp thời, cả mẹ và bé đều an toàn.

Lực lượng Công an phường Phú Thọ đã hỗ trợ, đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời. Ảnh: CA

Theo Công an TP.HCM, đây là một hành động nhỏ nhưng thể hiện rõ tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” của người chiến sĩ công an giữa đời thường.

Việc làm của tổ công tác góp phần lan tỏa phong trào thi đua “3 nhất” của Bộ Công an, đặc biệt là tiêu chí “Gần dân nhất” được Ban Giám đốc Công an TP nhấn mạnh trong hội nghị giao ban tháng 10-2025.