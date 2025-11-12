Công an phường Tân Thành, TP.HCM giúp Việt kiều Pháp tìm lại cô ruột sau hơn 10 năm xa cách 12/11/2025 14:05

(PLO)- Nhận được tin báo của một người đàn ông quốc tịch Pháp muốn tìm cô ruột đã mất liên lạc hơn 10 năm, Công an phường Tân Thành (TP.HCM) nhanh chóng xác minh, giúp hai cô cháu gặp lại nhau.

Ngày 12-11, ông Bùi Hoàng Tùng (48 tuổi, quốc tịch Pháp) vừa gửi thư cảm ơn tập thể Công an phường Tân Thành, TP.HCM, do đã hỗ trợ tận tình, giúp ông đoàn tụ với người thân sau hơn một thập kỷ xa cách.

Công an phường Tân Thành đã nhanh chóng hỗ trợ giúp ông Tùng tìm lại cô ruột sau hơn 10 năm mất hoàn toàn liên lạc. Ảnh: CA

Trước đó, ngày 10-11, Công an phường Tân Thành tiếp nhận đơn của ông Tùng nhờ hỗ trợ tìm người thân là bà Đường Nga, bị mất liên lạc từ năm 2012.

Sau khi xác minh, rà soát dữ liệu dân cư, Đại úy Nguyễn Bảo Trung, Cảnh sát khu vực, phát hiện có bà Đường Thị Mỹ Nga (62 tuổi, ngụ phường Tân Thành) có thông tin trùng khớp.

Ông Tùng đã viết thư cảm ơn gửi đến Công an phường Tân Thành. Ảnh: CA

Đến trưa cùng ngày, Công an phường trực tiếp liên hệ và hướng dẫn ông Tùng đến nhà bà Nga. Cuộc gặp gỡ xúc động giữa hai cô cháu sau 13 năm xa cách khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xúc động.

"Các đồng chí Công an phường đã với tinh thần trách nhiệm cao đã rà soát thông tin, liên hệ các khu phố để tìm lai lịch của cô tôi và đã tìm được địa chỉ của cô. Các đồng chí Công an phường Tân Thành còn dẫn tôi đến tận nhà của cô tôi.

Thay mặt gia đình, tôi viết thư này xin được cảm ơn Công an phường Tân Thành, TP.HCM nói chung và đặc biệt là đồng chí Đại úy Nguyễn Bảo Trung nói riêng đã không ngại khó khăn, vất vả, các đồng chí đã hết sức trách nhiệm trước nhân dân, vì nhân dân phục vụ"- ông Tùng viết.