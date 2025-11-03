Rơi điện thoại trong đêm, nam shipper được Công an tìm trả lại sau vài giờ 03/11/2025 16:56

(PLO)- Một thanh niên làm nghề giao hàng (shipper) đánh rơi điện thoại khi đang chạy xe trong đêm mưa ở phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM may mắn được Công an hỗ trợ tìm lại chỉ sau vài giờ.

Ngày 3-11, Công an phường Đông Hưng Thuận, TP.HCM cho biết vừa tìm và trao trả chiếc điện thoại cho người đánh rơi là một shipper.

Trước đó, tối 30-10, trời mưa lớn, đường phố vắng người qua lại. Trong lúc đi giao hàng trên tuyến Trường Chinh – Phan Văn Hớn, anh Nguyễn Đức Gia Bảo (19 tuổi, quê Đắk Lắk, tạm trú phường Đông Hưng Thuận) làm rơi chiếc điện thoại Samsung Galaxy S22, vật dụng gắn liền với công việc và sinh kế của mình.

Công an phường Đông Hưng Thuận đã nhanh chóng tìm lại chiếc điện thoại và trao trả cho anh Bảo. Ảnh: CA

Ngay sau đó, anh Bảo đến trụ sở Công an phường Đông Hưng Thuận trình báo sự việc trong tâm trạng lo lắng. Tiếp nhận thông tin, cán bộ trực ban động viên, đồng thời Ban Chỉ huy Công an phường chỉ đạo tổ tuần tra 363 và lực lượng phản ứng nhanh khẩn trương rà soát khu vực nghi vấn, dù trời vẫn mưa nặng hạt.

Bằng sự tận tâm và nghiệp vụ, lực lượng công an tích cực kiểm tra lại các tuyến đường, điểm dừng nơi có khả năng xảy ra việc rơi tài sản. Đồng thời, công an phường thông báo đến người dân xung quanh để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm.

Đến sáng 1-11, với sự hỗ trợ của người dân, Công an phường Đông Hưng Thuận đã liên hệ được với người nhặt được điện thoại, tiến hành xác minh và trao trả cho anh Bảo.

Nhận lại tài sản, anh xúc động nói: “Em không nghĩ có thể tìm lại được trong hoàn cảnh như vậy. Cảm ơn các anh công an đã tận tình giúp đỡ”.