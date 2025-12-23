'Bùa hộ mệnh' mà Được 'Đất Bắc 620' dùng để đối phó công an khi đi đòi nợ 23/12/2025 17:44

(PLO)- Hồ Thành Được, người điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620, đã chuẩn bị sẵn những “bộ hồ sơ pháp lý” mang theo mỗi khi đi đòi nợ, coi đó như “bùa hộ mệnh”, gây áp lực với con nợ và đối phó với công an.

Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, tiếp tục lập hồ sơ, lấy lời khai đối với Hồ Thành Được (34 tuổi, ngụ xã Thanh Mỹ, Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Dựng vỏ bọc “đòi nợ đúng pháp luật”

Theo cơ quan điều tra, Được là người đứng sau điều hành Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 (gọi tắt là Công ty mua bán nợ 620). Trên mạng xã hội, Được nổi lên với hàng loạt clip thu hút cả chục triệu lượt xem, nội dung xoay quanh việc đi đòi nợ, tư vấn xử lý nợ và khẳng định hoạt động của mình là “đúng quy định pháp luật”.

Nhóm Được "Đất Bắc 620" đi đòi nợ và quay clip, đăng tải trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình

Hồ Thành Được chỉ học đến hết lớp 9, từng làm việc cho Công ty đòi nợ Đất Bắc do một người tên H "râu" điều hành. Năm 2021, sau khi pháp luật cấm hoạt động đòi nợ thuê, công ty này giải thể.

Nhận thấy lĩnh vực xử lý các khoản nợ khó đòi vẫn mang lại lợi nhuận lớn, Được lập Công ty mua bán nợ 620 vào khoảng năm 2021 và đổi tên nhiều lần sau đó để tiếp tục hoạt động dưới hình thức mới.

Bộ hồ sơ gồm cả giấy đăng ký kinh doanh mà Được sử dụng như "bùa hộ mệnh" để đối phó với lực lượng chức năng. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Theo giấy đăng ký kinh doanh, công ty của Được có vốn điều lệ là 2 tỉ đồng.

Ngoài Công ty mua bán nợ 620, hai pháp nhân khác là Công ty Mua bán nợ Đất Bắc và Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam cũng được xác định có vai trò liên quan trong hỗ trợ, điều phối hoạt động đòi nợ của nhóm này.

Công an TP.HCM khởi tố Được cùng 19 người liên quan để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Ảnh: CACC

Dù là người điều hành thực sự nhưng Được không trực tiếp đứng tên doanh nghiệp mà thuê Nguyễn Hoàng Tiến (32 tuổi), người có trình độ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, làm giám đốc để hợp thức hóa pháp lý.

Theo giấy phép đăng ký doanh nghiệp, ngoài lĩnh vực dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ, Công ty mua bán nợ 620 của Được còn được cấp phép hoạt động dịch vụ tài chính khác, trong đó có dịch vụ mua bán nợ, môi giới mua bán nợ, tư vấn mua bán nợ.

Đây chính là “vỏ bọc” được Được và đồng phạm tận dụng để che giấu bản chất đòi nợ thuê để cưỡng đoạt tài sản.

Trên trang mạng xã hội, nhóm Được thường xuyên đăng tải các clip đi đòi nợ. Ảnh chụp màn hình

“Bùa hộ mệnh” mang tên hồ sơ pháp lý

Công an xác định, để tạo niềm tin cho khách hàng và đối phó với cơ quan chức năng, Hồ Thành Được đã chỉ đạo sử dụng ba pháp nhân nêu trên ký các hợp đồng mua bán nợ với những chủ nợ có khoản nợ khó đòi, với giá 50%-70% giá trị khoản nợ.

Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy các hợp đồng này đều là hợp đồng “giả cách”, không phát sinh việc mua bán nợ thực tế. Bản chất là thỏa thuận đòi nợ thuê, trong đó Được yêu cầu chủ nợ chi trả cho băng nhóm 10%-50% tổng số tiền thu hồi được, thậm chí có vụ lên đến 70%.

Được xây dựng hình ảnh bản thân như một "đại ca giang hồ" có hiểu biết pháp luật và uy tín trong việc đòi nợ. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, để nhóm đi đòi nợ, khách hàng còn phải đóng trước 5-15 triệu đồng gọi là “phí xác minh đi làm”, khoản tiền này không được hoàn lại dù có đòi được nợ hay không.

Được yêu cầu Nguyễn Hoàng Tiến ký sẵn nhiều bộ hồ sơ mua bán nợ, để trống thông tin. Khi cần, Được sẽ trực tiếp điền thêm nội dung về khách hàng, khoản nợ rồi giao cho đàn em mang theo khi đi đòi.

Mỗi nhóm đòi nợ đều được trang bị một bộ hồ sơ photo mang tên “hồ sơ pháp lý trình công an – đi làm”, gồm giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp đồng mua bán nợ, hợp đồng cộng tác viên cho tất cả các thành viên. Những giấy tờ này được xem như “bùa hộ mệnh” để xuất trình khi bị lực lượng chức năng địa phương kiểm tra.

Nhóm này tuyển dụng những cộng tác viên không bằng cấp, không hợp đồng lao động, không trả lương... để tham gia vào hoạt động đòi nợ. Ảnh chụp màn hình

Theo Công an TP.HCM, chính việc chuẩn bị kỹ các loại giấy tờ này khiến nhiều người lầm tưởng nhóm của Được hoạt động hợp pháp, từ đó tạo điều kiện cho các hành vi gây áp lực, cưỡng ép con nợ.

Từ phô trương thanh thế đến cưỡng đoạt tài sản

Sau khi ký hợp đồng, Hồ Thành Được chỉ đạo các nhóm đòi nợ mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, nhiều lần kéo đến nhà con nợ la lối lớn tiếng, áp đảo tinh thần, làm xáo trộn sinh hoạt của gia đình con nợ cho đến khi đạt được mục đích.

Được được xác định là chủ Công ty đòi nợ 620 và đứng sau hai công ty khác. Ảnh: CACC

Song song đó, một số người trong nhóm được phân công quay lại toàn bộ quá trình đòi nợ. Các video sau đó được cắt ghép, chỉnh sửa rồi đăng tải lên mạng xã hội của Hồ Thành Được, thu hút cả chục triệu lượt xem, bình luận. Việc này vừa nhằm bôi xấu con nợ, tạo áp lực buộc trả tiền, vừa để phô trương thanh thế, quảng bá hình ảnh nhằm tìm thêm khách hàng mới.

Không chỉ dừng lại ở việc quay clip, nhóm này còn thường xuyên nhắn tin, gọi điện khủng bố tinh thần con nợ, thậm chí gửi thông báo nợ đến nơi làm việc hoặc người thân của nạn nhân để yêu cầu trả nợ thay.

Công an thu giữ lượng lớn tang vật, công cụ liên quan. Ảnh: CACC

Trên website của các công ty, hoạt động mua bán nợ được quảng bá bằng những lời lẽ như “uy tín”, “chuyên nghiệp”, “thỏa thuận trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi”. Tuy nhiên, thực tế điều tra cho thấy đây chỉ là lớp vỏ che đậy cho hoạt động cưỡng đoạt.

Trong nhiều lần đi đòi nợ, khi gặp lực lượng chức năng địa phương đến kiểm tra, nhóm của Được thường quay clip.

Qua kiểm tra dữ liệu điện tử, công an phát hiện với các clip được đăng tải nhóm này chỉ chọn lọc, cắt ghép những hình ảnh cho thấy việc mình “chấp hành”, “làm đúng quy định” và lực lượng chức năng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự. Tuy nhiên, các tình huống bị yêu cầu giải tán, mời về trụ sở làm việc hoặc lập biên bản thì không đăng tải.

Phương tiện mà nhóm Được sử dụng. Ảnh: CACC

Đến thời điểm bị bắt, Hồ Thành Được vẫn tỏ thái độ bất hợp tác, cho rằng mình là doanh nghiệp hoạt động đúng pháp luật. Tuy nhiên, trước các chứng cứ thu thập được về hành vi cưỡng đoạt tài sản, Được phải cúi đầu thừa nhận.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an TP.HCM đã làm rõ ba vụ cưỡng đoạt tài sản do băng nhóm của Hồ Thành Được thực hiện, với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1 tỉ đồng. Cơ quan chức năng xác định, trong nhiều vụ việc, nhóm này yêu cầu hưởng tới 70% số tiền thu hồi được, chủ nợ chỉ nhận lại 30% và phải chờ theo tiến độ con nợ trả tiền.

Các clip nhóm Được quay, cắt ghép rồi đăng tải lên mạng xã hội để quảng cáo. Clip: CACC

Ngày 13-12, Ban Chuyên án đã đồng loạt triệu tập 28 người liên quan để phân loại, điều tra, khám xét khẩn cấp sáu địa điểm gồm trụ sở ba công ty và nơi ở của những người liên quan, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, sáu ô tô cùng nhiều điện thoại, máy tính chứa dữ liệu điện tử và các vật chứng khác.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ nội dung các hợp đồng đã thu giữ, giám định dữ liệu điện tử và dòng tiền để xác định đầy đủ quy mô, tính chất hoạt động của toàn bộ băng nhóm cưỡng đoạt tài sản do Hồ Thành Được cầm đầu.