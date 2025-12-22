Được 'đất bắc 620' - người cầm đầu 3 công ty mua bán nợ bị bắt 22/12/2025 18:56

(PLO)- Công an TP.HCM vừa triệt phá băng đòi nợ thuê do Hồ Thành Được hay còn gọi là Được "đất bắc 620" cầm đầu, núp bóng ba doanh nghiệp để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Ngày 22-12, Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 người về tội cưỡng đoạt tài sản theo Điều 170 Bộ luật Hình sự; các quyết định đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Được "đất bắc 620" - người cầm đầu ba công ty

Theo Công an TP.HCM, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về đấu tranh với các băng nhóm tội phạm hình sự núp bóng doanh nghiệp, kết hợp cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ và Công an 168 xã, phường, đặc khu tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, gọi hỏi, răn đe các đối tượng có tiền án, tiền sự, các băng nhóm hoạt động phức tạp về trật tự xã hội.

Công an TP.HCM khởi tố với 20 người liên quan để điều tra. Ảnh: CA

Qua công tác điều tra cơ bản, kết hợp rà soát trên không gian mạng, Công an TP.HCM phát hiện dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức đòi nợ thuê, núp bóng hoạt động mua bán nợ của ba doanh nghiệp gồm Công ty TNHH mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ 620 và Công ty TNHH mua bán nợ Đất Bắc, do Hồ Thành Được (hay còn gọi là Được "đất bắc") cầm đầu.

Được "đất bắc 620" rất nổi tiếng trên mạng xã hội khi sở hữu các trang mạng cùng tên với hàng trăm ngàn lượt theo dõi, hàng triệu lượt thích. Hình ảnh do nhóm Được đăng tải trên mạng xã hội để "quảng cáo" Các trang này thường xuyên đăng tải các clip đi đòi nợ, gây áp lực và khoe khoang việc đòi nợ. Các clip này thu hút rất đông người xem, chia sẻ.

Từ báo cáo của PC02, Giám đốc Công an TP.HCM đã chỉ đạo xác lập chuyên án, huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt xóa trong thời gian sớm nhất.

Được "đất bắc 620" đã bị Công an TP.HCM khởi tố, bắt giam. Ảnh: CA

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định Hồ Thành Được chỉ đạo đàn em thành lập ba pháp nhân nêu trên, thuê người đứng tên đại diện pháp luật nhằm che giấu vai trò cầm đầu. Các công ty đều tổ chức bộ phận “thu hồi nợ”, tuyển nhân viên tham gia hoạt động đòi nợ trái pháp luật.

Được, Thành, Tiến, Hải... tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Thông qua các pháp nhân này, Được chỉ đạo ký các hợp đồng “giả cách” mua bán nợ với những người có khoản nợ khó đòi, thực chất là hợp thức hóa hành vi đòi nợ thuê. Các bên thỏa thuận chia cho băng nhóm từ 10% đến 50% tổng số tiền thu hồi được.

Tìm đến nhà la lối, khủng bố gây áp lực tinh thần

Theo Công an TP.HCM, thủ đoạn cưỡng đoạt được xác định là sau khi ký hợp đồng, các đối tượng mặc đồng phục, sử dụng ô tô dán logo công ty, liên tục đến nhà người nợ tiền la lối, gây áp lực tinh thần, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt của nạn nhân để buộc trả nợ. Một số đối tượng còn quay clip quá trình đòi nợ, cắt ghép đăng tải lên mạng xã hội nhằm bôi xấu, tạo áp lực dư luận, đồng thời quảng bá “thanh thế” để lôi kéo thêm khách hàng.

Các tang vật bị công an thu giữ. Ảnh: CA

Đáng chú ý, trong nhiều vụ việc, nhóm này còn nhắn tin, gọi điện khủng bố, gửi thông báo nợ đến nơi làm việc của người thân nạn nhân để ép trả nợ thay.

Sau khi làm rõ vai trò, phương thức, thủ đoạn của từng người, ngày 13-12-2025, Ban chuyên án đã đồng loạt triệu tập, bắt giữ 28 người, khám xét khẩn cấp 6 địa điểm là trụ sở ba công ty và nơi ở của các đối tượng, thu giữ 478 hợp đồng mua bán nợ, 6 ô tô, cùng nhiều điện thoại, máy tính và tài liệu liên quan.

Công an hiện đang sàng lọc, làm rõ vai trò của những người liên quan. Ảnh: CA

Kết quả điều tra ban đầu xác định băng nhóm này đã thực hiện 3 vụ cưỡng đoạt tài sản, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đến ngày 17-12-2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 người về tội cưỡng đoạt tài sản; các quyết định đã được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn.

Phương tiện mà nhóm Được sử dụng cũng bị tạm giữ phục vụ điều tra, xử lý. Ảnh: CA

Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ 478 hợp đồng mua bán nợ, dữ liệu điện tử và dòng tiền ngân hàng để xác định đầy đủ quy mô, tính chất hoạt động của băng nhóm do Hồ Thành Được cầm đầu, phân hóa vai trò từng người để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.