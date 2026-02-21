Xin bỏ qua lỗi vi phạm không được, người đàn ông châm lửa đốt xe 21/02/2026 10:17

(PLO)- Người đàn ông chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, không gương chiếu hậu bị cảnh sát giao thông dừng kiểm tra liền đốt xe khi xin bỏ qua lỗi nhưng không được.

Sáng 21-2, Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (33 tuổi, ngụ tổ dân phố Thuận Hòa, phường Cam Linh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

Nguyễn Văn Thắng tại cơ quan công an. Ảnh: AB

Theo thông tin ban đầu, khoảng 12 giờ 30 ngày 20-2, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Khánh Hòa, đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch. Khi đi đến đoạn đường 3-4, phường Cam Linh, tổ công tác phát hiện một người đàn ông chạy xe máy chở theo một phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, xe không gương hậu.

Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Đồng thời, thông báo lý do dừng phương tiện và yêu cầu người điều khiển phương tiện xuất trình giấy tờ xe, giấy tờ tùy thân, bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc.

Tuy nhiên, người đàn ông không xuất trình được, đồng thời la ó, không chấp hành và lao vào cán bộ tổ tuần tra.

Sau đó, người đàn quay lại châm lửa đốt xe máy của mình. Khi ngọn lửa bùng lên mạnh, đối tượng tiếp tục la ó và lao về phía tổ công tác. Lúc sau, đối tượng cùng người phụ nữ đi cùng bỏ đi khỏi hiện trường.

Xin bỏ qua lỗi vi phạm không được Thắng quay lại đốt xe máy của mình. Ảnh: MT

Qua xác minh nhanh, cảnh sát làm rõ lai lịch của người này Nguyễn Văn Thắng.

Theo cảnh sát, Nguyễn Văn Thắng vừa chấp hành xong án phạt một năm tù giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù ngày 25-6-2025.

Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Khánh Hòa đang tiếp tục điều tra, làm rõ toàn bộ vụ việc để xử lý theo quy định.