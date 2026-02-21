Thi thể người đàn ông ngoại quốc trôi dạt vào bờ biển Nha Trang 21/02/2026 08:27

(PLO)- Lực lượng cứu nạn, cứu hộ phát hiện, vớt được một thi thể là nam giới, người nước ngoài trôi dạt vào bờ biển Nha Trang.

Ngày 21-2 (tức mùng 5 Tết Nguyên đán Bính Ngọ), Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang (Ban quản lý vịnh Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, ngày 20-1, lực lượng cứu hộ phát hiện và đưa vào bờ một thi thể nam giới là người nước ngoài trôi dạt trên biển Nha Trang.

Công an phường Nha Trang đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành điều tra, xác minh lai lịch, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thi thể người đàn ông ngoại quốc được đưa lên bờ. Ảnh: AB

Cũng trong ngày 20-1, lực lượng chức năng cũng kịp thời phát hiện, tổ chức nạn, cứu hộ thành công 10 trường hợp bị sóng lớn cuốn ra xa bờ và nhấn chìm. Trong đó có một số du khách nước ngoài.

Theo chỉ huy Đội cứu nạn, cứu hộ bãi biển Nha Trang, trong những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thời tiết tại khu vực biển Nha Trang diễn biến phức tạp với biển động mạnh, sóng lớn.

Lực lượng cứu nạn đã chủ động cắm biển cảnh báo nguy hiểm, bố trí ứng trực 100% quân số và trực tiếp nhắc nhở người dân cũng như du khách không xuống tắm biển khi sóng to. Tuy nhiên, vẫn có không ít du khách bất chấp nguy hiểm, cố tình tắm biển dẫn đến các vụ việc đáng tiếc.

Trong các ngày 20 và 21-1, lượng khách đổ về Nha Trang du xuân tăng đột biến, ở trung tâm Nha Trang nhiều khách sạn “cháy phòng”.