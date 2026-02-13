Đèo Khánh Lê đã cho lưu thông 2 chiều sau thời gian khắc phục sạt lở 13/02/2026 12:54

(PLO)- Từ hôm nay, các phương tiện sẽ được lưu thông hai chiều trên đèo Khánh Lê. Cơ quan chức năng khuyến cáo hạn chế di chuyển vào ban đêm để đảm bảo an toàn.

Ngày 13-2, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết tuyến đường đèo Khánh Lê thuộc Quốc lộ 27C sẽ thông tuyến hoàn toàn từ 5 giờ đến 18 giờ hàng ngày, bắt đầu từ hôm nay.

Theo đó, sau khi các cơ quan phối hợp kiểm tra toàn tuyến cho thấy các điểm sạt lở trên đèo Khánh Lê đã được đơn vị bảo trì đường bộ cơ bản hoàn thành công tác khắc phục, sửa chữa hư hỏng. Nền mặt đường, đủ điều kiện lưu thông hai chiều xe chạy trên tuyến.

Đèo Khánh Lê sạt lở nghiêm trọng sau đợt mưa lũ hồi tháng 11-2025. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, vẫn còn một số vị trí sạt lở nghiêm trọng đang tiếp tục triển khai sửa chữa. Ngoài ra, vào ban đêm thời tiết khu vực thường xuyên có mưa hoặc sương mù dày đặc làm giảm tầm nhìn của tài xế, nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông.

Do đó, cần tiếp tục hạn chế lưu thông trong các khung giờ không đảm bảo để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản người dân khi lưu thông trên tuyến.

Từ đó, Sở Xây dựng thống nhất sẽ cho thông xe hai chiều trên đèo Khánh Lê trong khung từ 5 giờ đến 18 giờ hàng ngày, áp dụng từ 13-2.

Tất các phương tiện lưu thông trong khung giờ từ 18 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau chủ động lựa chọn lưu thông theo tuyến Quốc lộ 27 và các tuyến đường phù hợp khác để lưu thông từ tỉnh Lâm Đồng về tỉnh Khánh Hòa và ngược lại.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng thông báo rộng rãi thông tin đến các đơn vị có liên quan, nhân dân trong vùng được biết để tham gia lưu thông trên Quốc lộ 27C đúng thời gian cho phép. Đồng thời thông tin đến cơ quan chức năng hỗ trợ bố trí lực lượng thường xuyên tuần tra, kiểm soát, đảm bảo các phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 27C tuân thủ thời gian theo yêu cầu.

Hiện, trên đèo Khánh Lê vẫn đang tiếp tục triển khai sửa chữa kiên cố, hoàn thiện để khôi phục kết cấu công trình tại nhiều vị trí.

Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo các phương tiện khi lưu thông qua đoạn tuyến nói trên lưu ý tuân thủ biển báo hiệu và hạn chế tốc độ tại các khu vực đang sửa chữa.

Đến nay việc khắc phục các điểm sạt lở đã cơ bản hoàn thành. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trước đó, sau đợt mưa lũ tháng 11-2025, toàn tuyến đèo Khánh Lê có khoảng 100 điểm sạt lở, trong đó có hơn 50 điểm bị tắc hoàn toàn. Đơn vị bảo trì đường đã nỗ lực phá đá, dọn dẹp hàng chục nghìn khối đất tràn xuống lòng đường.