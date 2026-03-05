Hơn 4.000 km cao tốc đã hoàn thiện và khởi công 05/03/2026 11:44

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng, hướng tới mục tiêu 5.000 km cao tốc vào năm 2030.

Sáng 5-3, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì Phiên họp lần thứ 24 của Ban Chỉ đạo nhằm rà soát tiến độ và tháo gỡ khó khăn cho các dự án giao thông lớn trên cả nước.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng cho biết năm 2025 khép lại với nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực, trong đó hạ tầng giao thông tiếp tục là điểm sáng quan trọng. Những kết quả đạt được đã tạo nền tảng, động lực và niềm tin cho việc triển khai các mục tiêu phát triển trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.

Theo Thủ tướng, ngay trong những ngày đầu năm 2026, lãnh đạo Chính phủ đã trực tiếp kiểm tra nhiều công trường, động viên cán bộ, công nhân, người lao động, đồng thời chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng tốc triển khai các dự án giao thông trọng điểm.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp Phiên thứ 24 của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải. Ảnh: VGP

Hoàn thành 3.345 km cao tốc, vượt chỉ tiêu đề ra

Báo cáo tại phiên họp cho thấy thời gian qua nhiều công trình, dự án quan trọng quốc gia trong lĩnh vực giao thông vận tải đã đạt kết quả tích cực. Nhiều dự án nhà ga, bến cảng, cây cầu và tuyến đường cao tốc được khởi công, khánh thành và thúc đẩy triển khai.

Đáng chú ý, đến nay cả nước đã hoàn thành 3.345 km đường bộ cao tốc, vượt mục tiêu 3.000 km đã đề ra trước đó. Đồng thời, tổng chiều dài các tuyến cao tốc đã hoàn thành và đang được triển khai, khởi công hiện nay đã vượt mốc 4.000 km.

Một dấu mốc quan trọng khác là tuyến cao tốc Bắc – Nam đã cơ bản hoàn thành, thông xe kỹ thuật toàn tuyến từ Cao Bằng đến Cà Mau, tạo trục giao thông huyết mạch xuyên suốt đất nước, góp phần kết nối các vùng kinh tế, giảm thời gian vận chuyển và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Theo Thủ tướng, kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự ủng hộ của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu cũng như sự đồng thuận của người dân.

Thủ tướng nhấn mạnh việc hoàn thành nhiều dự án giao thông lớn không chỉ tạo diện mạo mới cho hệ thống hạ tầng quốc gia mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư.

Hướng tới mục tiêu 5.000 km cao tốc vào năm 2030

Thủ tướng cho biết, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng tiếp tục xác định 3 đột phá chiến lược về phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực.

Trong đó, mục tiêu đặt ra là đến năm 2030 cả nước có 5.000 km đường bộ cao tốc. Hiện nay, với hơn 4.000 km đã hoàn thiện và khởi công, Việt Nam đang tiến gần hơn tới mục tiêu này.

Thời gian tới, tiếp tục đầu tư các tuyến cao tốc trục ngang, các tuyến giao thông đường bộ, đường sắt kết nối với Cảng hàng không quốc tế Long Thành..

Bên cạnh triển khai các dự án mới, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung hoàn thiện các hạng mục còn lại của các dự án đã khởi công, bảo đảm các công trình được đưa vào khai thác đồng bộ, thông suốt, hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Các địa phương cũng cần tiếp tục rà soát, bổ sung các nút giao và điểm kết nối với các tuyến cao tốc mới để phát huy tối đa hiệu quả đầu tư.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trọng điểm, hoàn thiện hệ thống hạ tầng. Ảnh: VGP

Ngoài ra, công tác hoàn nguyên môi trường, chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm tiêu chí “sáng, xanh, sạch, đẹp” cũng được nhấn mạnh. Các cơ quan chức năng phải tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm trong quá trình triển khai dự án.

Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các địa phương báo cáo cụ thể tiến độ giải phóng mặt bằng, cung cấp vật liệu xây dựng, đặc biệt đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong nửa đầu năm 2026.

Một số dự án được yêu cầu rà soát, đánh giá khả năng hoàn thành gồm tuyến Tuyên Quang – Hà Giang, Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Cao Lãnh – An Hữu, Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột, Vành đai 3 TP.HCM và Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng.

Trước đó, trong dịp Tết Nguyên đán, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng cũng đã trực tiếp kiểm tra nhiều dự án giao thông lớn như Hữu Nghị – Chi Lăng, Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Quy Nhơn – Pleiku và một số đoạn của tuyến cao tốc Bắc – Nam.

Đặc biệt, ngày 20-2, tại tỉnh Cao Bằng, Thủ tướng đã chỉ đạo phát động Chiến dịch Đông Khê 2026, mục tiêu trong 85 ngày đêm hoàn thành giai đoạn 1 của hai dự án cao tốc Hữu Nghị – Chi Lăng và Đồng Đăng – Trà Lĩnh trước ngày 19-5-2026.

Tuy nhiên, theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, khối lượng công việc phía trước vẫn còn rất lớn. Một số dự án vẫn gặp khó khăn liên quan đến giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu xây dựng, thủ tục pháp lý cũng như sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục nỗ lực, chủ động tháo gỡ các vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án, đồng thời khẩn trương rà soát, bố trí nguồn vốn cho các dự án đang triển khai. Bộ Tài chính được giao sớm hoàn thiện phương án phân bổ vốn đầu tư trung hạn giai đoạn 2026–2030 để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp tới.