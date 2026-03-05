Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi động dự án kết nối cao tốc TP.HCM - Dầu Giây

Sáng nay, 5-3, tại tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi động Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2.
Đây là dự án chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2 có tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 55 ha, trong đó phường Tam Phước hơn 5 ha, phường An Phước khoảng 50 ha. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2028.
Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2 nằm trong dự án xây dựng đường Hương lộ 2. Tuyến đường có chiều dài khoảng 9,5 km với điểm đầu tại Quốc lộ 51 và điểm cuối đến cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây. Dự án có quy mô 8 làn xe với tổng mức đầu tư 5.889 tỉ đồng, được triển khai thành hai dự án thành phần.
Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông của tỉnh Đồng Nai. Công trình hình thành tuyến đường ven sông Đồng Nai nhằm thúc đẩy sự phát triển của các siêu đô thị hiện đại, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho Quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao Ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Đồng thời, dự án tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân và diện mạo đô thị trung tâm của tỉnh.
Trong chuyến công tác tại tỉnh Đồng Nai sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại tỉnh Đồng Nai.
Sau đó đoàn giám sát sẽ làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đồng Nai và Ủy ban bầu cử cấp xã.