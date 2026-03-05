Chủ tịch Quốc hội dự lễ khởi động dự án kết nối cao tốc TP.HCM - Dầu Giây 05/03/2026 11:04

(PLO)- Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi động dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2. Đây là dự án thành phần, kết nối cao tốc cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây.

Sáng nay, 5-3, tại tỉnh Đồng Nai, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi động Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2.

Đây là dự án chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lễ khởi động Dự án Hương lộ 2. Ảnh: Anh Huy - BĐN.

Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2 có tổng mức đầu tư gần 600 tỉ đồng do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai làm chủ đầu tư. Dự án có tổng diện tích đất thu hồi hơn 55 ha, trong đó phường Tam Phước hơn 5 ha, phường An Phước khoảng 50 ha. Thời gian thực hiện dự án đến năm 2028.

Dự án thành phần 1 về bồi thường, hỗ trợ tái định cư đường Hương lộ 2 nằm trong dự án xây dựng đường Hương lộ 2. Tuyến đường có chiều dài khoảng 9,5 km với điểm đầu tại Quốc lộ 51 và điểm cuối đến cao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây. Dự án có quy mô 8 làn xe với tổng mức đầu tư 5.889 tỉ đồng, được triển khai thành hai dự án thành phần.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, đại diện nhà đầu tư nhấn nút khởi động dự án. Ảnh: VŨ HỘI.

Đây là một trong những dự án giao thông trọng điểm góp phần hoàn chỉnh hệ thống giao thông của tỉnh Đồng Nai. Công trình hình thành tuyến đường ven sông Đồng Nai nhằm thúc đẩy sự phát triển của các siêu đô thị hiện đại, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ góp phần chia sẻ áp lực giao thông cho Quốc lộ 51, đặc biệt là đoạn từ nút giao Ngã tư Vũng Tàu đến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Đồng thời, dự án tạo thêm động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống của người dân và diện mạo đô thị trung tâm của tỉnh.