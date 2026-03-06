Quảng Ngãi tìm giải pháp gỡ 'nút thắt' cho loạt dự án hạ tầng trọng điểm 06/03/2026 11:38

(PLO)- Quảng Ngãi tìm giải pháp gỡ từng “điểm nghẽn” tại các dự án hạ tầng quy mô lớn còn vướng giải phóng mặt bằng, thủ tục liên quan.

Trước thực tế một số công trình hạ tầng quy mô lớn còn chậm tiến độ do vướng mắc giải phóng mặt bằng, giá đất, nguồn vật liệu, tỉnh Quảng Ngãi đang tập trung rà soát, tháo gỡ từng nút thắt, quyết tâm đưa các dự án trọng điểm về đích theo kế hoạch.

Nỗ lực tăng tốc dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi, Thạch Bích - Tịnh Phong

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Quảng Ngãi, đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi có tổng mức đầu tư 3.500 tỉ đồng, dài hơn 26 km. Tuyến bắt đầu từ đường Trì Bình - Dung Quất, kết nối với đường Hoàng Sa, đi qua sáu xã, phường gồm Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn, Thọ Phong, Tịnh Khê và Trương Quang Trọng, với tổng diện tích quy hoạch hơn 172 ha.

Một đoạn đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi đang thi công.

Đến nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tuyến chính đã phê duyệt 79 phương án cho hơn 133 ha, đạt hơn 77%; mặt bằng bàn giao đạt hơn 74%. Các gói thầu xây lắp, giám sát, bảo hiểm công trình đã ký kết hợp đồng; lũy kế giá trị thi công đạt hơn 31% giá trị xây lắp.

Tuy nhiên, dự án vẫn đối mặt nhiều khó khăn, nhất là giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư, cải táng mồ mả. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đang phối hợp các địa phương đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư, tạo điều kiện cho nhà thầu triển khai đồng loạt.

Kiểm tra thực tế mới đây, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, lưu ý đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Ông yêu cầu các sở, ngành, địa phương xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm; thực hiện đúng quy định pháp luật, phối hợp chặt chẽ, không để phát sinh vướng mắc mới.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi (nón xanh) kiểm tra dự án đường Hoàng Sa - Dốc Sỏi.

Về giá đất, tỉnh yêu cầu khẩn trương khảo sát, tham mưu hệ số điều chỉnh phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa Nhà nước và người dân. Đồng thời, chủ động kế hoạch bảo đảm nguồn cung vật liệu phục vụ thi công, tránh gián đoạn tiến độ.

Cùng với đó, dự án Đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong dài 6 km, qua phường Trương Quang Trọng và xã Thọ Phong, hiện đã bàn giao mặt bằng 61%. Lũy kế giá trị thực hiện đạt hơn 52% hợp đồng.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu chính quyền địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm vướng mắc mặt bằng tại dự án đường Thạch Bích - Tịnh Phong.

Dự án vẫn vướng ở một số vị trí chưa hoàn tất bồi thường. Tại điểm đầu nối Quốc lộ 24B thuộc phường Trương Quang Trọng, mặt đường đã được thảm nhựa, kẻ vạch sơn, trồng cây xanh khá hoàn chỉnh. Tuy nhiên, đi khoảng 300 m, đường đột ngột đứt đoạn do vướng các hộ dân chưa di dời.

Điểm vướng trên tuyến Thạch Bích - Tịnh Phong nhìn từ trên cao.

Từ trên cao có thể thấy rõ nhiều đoạn tuyến đã thi công xong nền đường nhưng bị chia cắt bởi các ngôi nhà chưa giải tỏa. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư và địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm, đẩy mạnh tuyên truyền tạo đồng thuận để sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà thầu.

Hoàn thiện hạ tầng bờ bắc sông Trà Khúc

Tại khu vực bắc sông Trà Khúc, dự án Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long, nay thuộc phường Trương Quang Trọng và xã Tịnh Khê, dài 2.440m đã phê duyệt 16 phương án bồi thường, đạt hơn 90% diện tích quy hoạch; giá trị thi công đạt 96% hợp đồng.

Dự án Kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ Bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh An và xã Tịnh Long cũ.

Dự án kè chống sạt lở kết hợp tạo quỹ đất bờ bắc sông Trà Khúc, đoạn qua xã Tịnh Long và xã Tịnh Khê, nay thuộc xã Tịnh Khê), có chiều dài tuyến kè xây mới 2.211 m, đã bàn giao 100% mặt bằng; diện tích thu hồi đạt hơn 94%; lũy kế giá trị thi công đạt 99%, công trình cơ bản hoàn thành.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, yêu cầu chính quyền địa phương tiếp tục vận động các hộ dân bàn giao phần diện tích còn lại, hoàn tất thủ tục thu hồi, giao đất, bảo đảm quỹ đất sạch. Ban Quản lý dự án đôn đốc nhà thầu hoàn thiện các hạng mục cuối, tổ chức nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Dự án kè tại bờ bắc sông Trà Khúc khi hoàn thiện sẽ mở rộng không gian đô thị ven sông Trà Khúc.

Theo lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, việc đẩy nhanh tiến độ các công trình hạ tầng khu vực bắc sông Trà Khúc có ý nghĩa quan trọng trong nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai, mở rộng không gian đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong bối cảnh nhiều dự án trọng điểm đang bước vào giai đoạn nước rút, Quảng Ngãi xác định phải đồng thời tháo gỡ vướng mắc pháp lý, giải phóng mặt bằng, bảo đảm vật liệu và tăng cường trách nhiệm của từng đơn vị, địa phương. Chỉ khi từng “điểm nghẽn” được xử lý dứt điểm, các công trình mới có thể phát huy hiệu quả, tạo bước chuyển rõ nét cho hạ tầng, phát triển kinh tế của tỉnh.