Bộ Quốc phòng bàn giao hơn 216 ha đất sân bay cho Đà Nẵng 05/03/2026 18:46

(PLO)- Bộ Quốc phòng đã chính thức bàn giao cho Đà Nẵng 216,79 ha đất trong sân bay Đà Nẵng.

Chiều 5-3, Bộ Xây dựng phối hợp UBND TP Đà Nẵng tổ chức lễ công bố quy hoạch sân bay Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Theo quy hoạch, giai đoạn 2021 - 2030, sân bay Đà Nẵng đạt cấp 4E theo tiêu chuẩn của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO), công suất 20 triệu khách/năm và 100.000 tấn hàng hóa/năm.

Bộ Xây dựng bàn giao hồ sơ quy hoạch sân bay Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Tầm nhìn năm 2050, sân bay này tiếp tục duy trì cấp 4E, giữ nguyên công suất 20 triệu khách/năm, nâng công suất vận chuyển hàng hóa lên 330.000 tấn/năm.

Hai đường cất hạ cánh hiện hữu được giữ nguyên trong cả thời kỳ quy hoạch. Đồng thời bổ sung một đường lăn thoát nhanh và hai đường lăn nối nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, giảm thời gian chiếm dụng đường băng.

Một đài kiểm soát không lưu mới sẽ được xây dựng tại khu vực phía bắc sân bay, với diện tích khoảng 4.000 m².

Quy hoạch xác định mở rộng nhà ga hành khách T1 về phía nam để nâng công suất lên 14 triệu khách/năm. Nhà ga quốc tế T2 sẽ được nâng công suất lên 6 triệu khách/năm.

Hệ thống giao thông kết nối đến sân bay Đà Nẵng sẽ được thực hiện thông qua các tuyến đường chính như: Nguyễn Văn Linh, Duy Tân, Nguyễn Phi Khanh và Đặng Thùy Trâm; kết hợp với đường ngầm và đường sắt đô thị theo quy hoạch của TP.

Tổng nhu cầu sử dụng đất của sân bay Đà Nẵng trong thời kỳ quy hoạch khoảng 806 ha. Trong đó có 71 ha đất hàng không dân dụng, 516 ha đất quân sự và 218 ha đất dùng chung.

Theo ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, sau khi công bố quy hoạch sân bay Đà Nẵng sẽ tiếp tục làm quy hoạch sân bay Chu Lai. Thời gian tới, tại sân bay Đà Nẵng sẽ triển khai bảy hạng mục chính.

Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng. Ảnh: TẤN VIỆT

Ông Nam cho hay, TP rất quan tâm đến công tác thu hồi đất và giao đất tại sân bay Đà Nẵng. TP đã chủ động làm việc với Bộ Quốc phòng, được sự ủng hộ của Sư đoàn 372, Sư đoàn 375 và Cục tác chiến, Bộ Quốc phòng đã có văn bản chính thức bàn giao cho TP 216 ha đất trong sân bay Đà Nẵng.

Đây là những khu vực đã xây dựng các công trình như nhà ga, sân đỗ, TP sẽ làm các thủ tục liên quan đến đất đai để bàn giao cho các đơn vị.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng cho rằng, sân bay Đà Nẵng và sân bay Chu Lai rất quan trọng, là hai cửa ngõ kết nối TP với bên ngoài.

TP đang phát triển khu thương mại tự do, trung tâm tài chính quốc tế và khu lấn biển. Nếu không có sự phát triển của sân bay thì không thể thành công được. Chưa kể TP còn tham vọng quy hoạch khu đô thị sân bay.

Về đường giao thông kết nối hai sân bay, ông Nam cho hay kinh nghiệm ở châu Âu vận chuyển hành khách trong phạm vi 500 km thì người dân đều chọn đường sắt cao tốc.