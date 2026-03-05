Tái khởi động chuyến bay từ Việt Nam đi Trung Đông 05/03/2026 14:58

(PLO)- Sau nhiều ngày tạm dừng do ảnh hưởng xung đột ở Trung Đông, một số hãng hàng không đã bắt đầu khai thác trở lại các chuyến bay từ Việt Nam đi khu vực này.

Đại diện sân bay quốc tế Nội Bài cho biết chuyến bay mang số hiệu EK394 của hãng hàng không Emirates từ Dubai (UAE) đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào trưa 5-3, chở hơn 427 hành khách.

Dự kiến khoảng 0 giờ ngày 6-3, hãng này tiếp tục thực hiện chuyến bay EK395 từ Hà Nội đi Dubai, đánh dấu việc khai thác trở lại đường bay này của hãng sau 5 ngày tạm dừng.

Các chuyến bay đi và đến Trung Đông đang được các hãng tái khởi động. Ảnh: NIA

Tương tự, hãng hàng không Turkish Airlines cũng khai thác bình thường chuyến bay TK165 từ Hà Nội đi Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc 22 giờ 55.

Trong khi đó, hãng hàng không Qatar Airways tiếp tục hủy các chuyến bay chặng Hà Nội - Doha trong hôm nay và ngày mai (6-3).

Với các hành khách bị ảnh hưởng, các hãng cho biết hành khách có vé trong giai đoạn từ 28-2 đến 10-3 sẽ được hỗ trợ miễn phí thay đổi ngày khởi hành trong vòng 14 ngày kể từ ngày bay ban đầu, hoặc hoàn lại phần giá trị vé chưa sử dụng theo quy định.

Do lượng cuộc gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng tăng cao, các hãng khuyến nghị hành khách chỉ liên hệ trực tiếp nếu hành trình dự kiến trong vòng 48 giờ tới. Hành khách có thể chủ động quản lý đặt chỗ và thay đổi thông tin qua website chính thức hoặc ứng dụng di động của hãng.

Trường hợp đặt vé qua đại lý hoặc nền tảng bên thứ ba, hành khách cần liên hệ đơn vị xuất vé để được hỗ trợ.