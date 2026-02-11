Xe khách gặp tai nạn, cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo kẹt cứng 11/02/2026 09:31

(PLO)- Một xe khách bị tai nạn nằm chắn ngang cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo khiến tuyến đường này kẹt hàng chục km.

Sáng 11-2, lãnh đạo Công an xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng giải tỏa hiện trường vụ tai nạn xe khách xảy ra trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn trước gần hầm Núi Vung.

Xe khách quay ngang trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: XH

Thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ cùng ngày, xe khách biển số tỉnh Gia Lai chạy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo hướng Nam - Bắc.

Khi đến đoạn Km 121 + 100 thuộc xã Phước Hà, tỉnh Khánh Hòa thì ô tô khách bất ngờ mất lái, xe loạng choạng rồi quay ngang. Xe khách chỉ dừng lại khi đâm đổ dải phân cách cứng.

Vụ tại nạn khiến hàng chục hành khách trên xe hoảng loạn, la hét. Tuy nhiên, may mắn không có ai bị thương, đầu xe khách bị hư hại nhẹ.

Hàng trăm xe ô tô kẹt cứng trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Ảnh: XH

Theo các nhân chứng, lúc xảy ra tai nạn, đoạn cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo có mưa, mặt đường khá trơn.

Ngay sau vụ tại nạn, lực lượng chức năng, cảnh sát giao thông đã có mặt. Vụ tai nạn khiến hàng trăm xe ô tô kẹt cứng trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ.