Tai nạn giao thông liên hoàn giữa 4 xe trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang 08/02/2026 09:13

(PLO)- 4 xe khách, xe tải tông liên hoàn trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, 1 tài xế bị mắc kẹt trong cabin.

Ngày 8-2, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết nơi đây đang cấp cứu một bệnh nhân trong vụ tai nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang. Bệnh nhân bị thương rất nặng.

Khoảng 5 giờ cùng ngày, tại Km346+200 trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang, hướng Khánh Hòa đi TP.HCM, đoạn thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa, xảy ra vụ tai nạn liên hoàn giữa 4 ô tô, gồm 2 xe khách và 2 xe tải.

1 xe khách bể nát phần đầu. Ảnh: MT

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, nhiều xe đang lưu thông trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang, bất ngờ xe tải đâm vào đuôi xe khách chạy cùng chiều. 2 xe chạy phía sau không né kịp cũng tông vào xe tải. 1 tài xế xe khách mắc kẹt trong cabin.

Tại hiện trường, đầu 1 xe khách bể nát, trong khi xe tải cũng bị hư tương tự.

Sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT thuộc Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) có mặt tại hiện trường, phối hợp giải cứu tài xế bị mắc kẹt và đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa.

Hiện trường vụ tai nạn giữa 4 xe trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: MT

Lực lượng cảnh sát giao thông đã mở điểm quay đầu khẩn cấp để các phương tiện khác tiếp tục lưu thông trên cao tốc, đồng thời tiến hành giải tỏa hiện trường, đảm bảo giao thông thông suốt trở lại.

Đến khoảng 8 giờ sáng, hiện trường đã được dọn dẹp, tình trạng ùn tắc trên cao tốc Vân Phong – Nha Trang được giải tỏa.