CSGT truy tìm tài xế ô tô bán tải chèn ép vợ chồng đi xe máy ngã xuống đường 28/02/2026 18:31

(PLO)- CSGT Công an TP Hà Nội đã vào cuộc, đang truy tìm người điều khiển ô tô bán tải 'tạt đầu', chèn ép xe máy ngã cạnh bánh xe tải đang lao tới.

Ngày 28-2, mạng xã hội lan truyền, chia sẻ clip ghi lại hình ảnh hai vợ chồng đang bế con nhỏ đi trên một xe máy, bị xe bán tải “tạt đầu”, chèn ép ngã xuống đường gây nguy hiểm.

Ô tô bán tải chèn ép vợ chồng cùng con nhỏ ngã xuống đường.

Đoạn video cho thấy chiếc xe bán tải, thùng sau chở một chiếc xe máy, bất ngờ rẽ trái, “ép” trước xe máy khiến hai vợ chồng cùng con nhỏ ngã ra đường.

Ngay lúc đó, một xe tải chạy qua suýt gây va chạm. Người chồng ôm con nhỏ chạy bộ, đuổi theo xe bán tải nhưng không kịp.

Camera hành trình ghi lại vụ việc.

Clip đăng tải thể hiện đây là đoạn video được camera hành trình của xe đi sau ghi lúc 21 giờ 15 phút tối 27-2, trên đoạn đường Vành đai 3, TP Hà Nội.

Nhiều người lên án hành vi của tài xế xe bán tải gây nguy hiểm tính mạng cho người đi trên xe máy, cho rằng đây là hành vi giết người và đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

Người chồng ôm con nhỏ chạy bộ đuổi theo xe bán tải nhưng không kịp.

Chiều 28-2, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết cán bộ CSGT đang vào cuộc xác minh clip nêu trên, truy tìm người điều khiển xe bán tải; đồng thời đang làm rõ thông tin của bị hại là người đi xe máy bị chèn ngã xe xuống đường.