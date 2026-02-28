Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai làm Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường 28/02/2026 11:06

(PLO)- Ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai vừa được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 358 ngày 27-2 bổ nhiệm ông Trịnh Việt Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Thứ trưởng Thường trực Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Trịnh Việt Hùng 49 tuổi, quê Hải Dương (nay là Hải Phòng), Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 (dự khuyết). Tại Đại hội Đảng lần thứ XIV, ông Trịnh Việt Hùng trúng cử Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 14.

Ông Trịnh Việt Hùng có nhiều năm công tác tại Thái Nguyên, từng giữ các chức vụ Chánh văn phòng UBND tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh. Từ tháng 12-2020, ông giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Trịnh Việt Hùng. Ảnh: Cổng thông tin Thái Nguyên

Tháng 7-2024, ông Trịnh Việt Hùng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên.

Đến tháng 6-2025, sau khi Thái Nguyên hợp nhất với Bắc Kạn, Bộ Chính trị chỉ định ông Trịnh Việt Hùng tiếp tục làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên. Hai tháng sau, ông được luân chuyển làm Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường hiện là Ủy viên Bộ Chính trị Trần Đức Thắng.

Các Thứ trưởng là ông Trịnh Việt Hùng (thường trực), Nguyễn Hoàng Hiệp, Trần Thanh Nam, Lê Công Thành, Phùng Đức Tiến, Nguyễn Quốc Trị, Hoàng Trung, Võ Văn Hưng, Đặng Ngọc Điệp và bà Nguyễn Thị Phương Hoa.