Bộ Nông nghiệp và Môi trường có Thứ trưởng mới 16/01/2026 16:26

(PLO)- Ông Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) vừa được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Chiều 16-1, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và tập thể lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng chúc mừng ông Đặng Ngọc Điệp được bổ nhiệm Thứ trưởng, đồng thời khẳng định đây cũng là niềm vui chung của Bộ Nông nghiệp và Môi trường khi có thêm một cán bộ lãnh đạo giàu kinh nghiệm.

Ông Đặng Ngọc Điệp là cán bộ có nhiều năm công tác trong lĩnh vực nông nghiệp, môi trường.

Ông từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, giữ chức Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Chính phủ. Khi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông lần lượt đảm nhiệm các vị trí Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Chiều 16-1, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Trần Đức Thắng trao Quyết định bổ nhiệm ông Đặng Ngọc Điệp giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Tùng Đinh

Trong suốt quá trình công tác, ông Đặng Ngọc Điệp luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, thể hiện năng lực lãnh đạo, quản lý, tham mưu; có tinh thần trách nhiệm cao, giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống nhất trong cơ quan, đơn vị.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề đối với ông Đặng Ngọc Điệp.

Bộ trưởng đề nghị trên cương vị mới, ông nhanh chóng nắm bắt yêu cầu nhiệm vụ, chủ động, tích cực trong công việc; phát huy năng lực, kinh nghiệm, phối hợp chặt chẽ với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và lãnh đạo Bộ để lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những nhiệm vụ cấp bách, đột xuất theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ.

Bộ trưởng cũng đề nghị các lãnh đạo Bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ và các đơn vị trực thuộc tiếp tục phối hợp, ủng hộ, hỗ trợ ông Đặng Ngọc Điệp trong quá trình công tác, góp phần nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Bộ, của ngành.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp bày tỏ niềm vinh dự và xúc động khi được Thủ tướng bổ nhiệm giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Ông gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã tin tưởng, xem xét và quyết định bổ nhiệm. Đồng thời trân trọng cảm ơn Đảng ủy, tập thể lãnh đạo Bộ, đặc biệt là Bộ trưởng Trần Đức Thắng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để ông hoàn thành nhiệm vụ trong suốt thời gian qua.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cũng bày tỏ sự tri ân tới các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các đơn vị, đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong Bộ đã đồng hành, hỗ trợ và tin tưởng trong quá trình công tác; đặc biệt là các đơn vị ông từng công tác như Văn phòng Bộ, Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Trước tập thể lãnh đạo Bộ và toàn thể hội nghị, Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cam kết sẽ cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Bộ đoàn kết, thống nhất, sát cánh cùng Bộ trưởng thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao cho ngành nông nghiệp và môi trường.

Thứ trưởng Đặng Ngọc Điệp cũng nhấn mạnh sẽ tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, chấp hành nghiêm pháp luật; nêu cao tinh thần đổi mới, quyết liệt trong hành động; không ngừng trau dồi kiến thức, rèn luyện bản lĩnh chính trị, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được phân công.