Chiều 15-1, giá xăng dầu đồng loạt tăng trở lại 15/01/2026 14:54

(PLO)- Chiều 15-1, sau nhiều kỳ giảm liên tiếp, giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại.

Chiều 15-1, Liên bộ Công Thương - Tài chính thực hiện điều hành giá xăng dầu theo quy định. Chiều nay, sau nhiều kỳ giảm liên tiếp, giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại.

Cụ thể, từ 15 giờ hôm nay, xăng E5 không cao hơn 18.376 đồng/lít, tăng 143 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng A95 là 336 đồng/lít. Xăng A95 không cao hơn 18.712 đồng/lít, tăng 152 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen không cao hơn 17.287 đồng/lít, tăng 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 17.697 đồng/lít, tăng 138 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành). Dầu madút không cao hơn 13.401 đồng/kg, giảm 2 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

Chiều nay, sau nhiều kỳ giảm liên tiếp, giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại. Nguồn: DMS

Bộ Công Thương cho biết, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: tình hình bất ổn tại Iran; căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran; tồn kho dầu thô và xăng của Mỹ tăng.

Bên cạnh đó là việc Venezuela bắt đầu nối lại hoạt động xuất khẩu dầu thô; xung đột quân sự giữa Nga với Ukraina vẫn tiếp diễn, tập trung vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).