Sẽ ban hành quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận 'Gạo Việt Nam' 13/01/2026 16:25

(PLO)- Bộ NN&MT đang tính nghiên cứu phương án giao Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp là đơn vị chủ trì quản lý và tổ chức sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Việt Nam/VIETNAM RICE”.

Ngày 13-1, Bộ NN&MT có thông báo ý kiến kết luận của Thứ trưởng Trần Thanh Nam tại cuộc họp về quản lý nhãn hiệu, thương hiệu nông sản.

Cuộc họp được tổ chức vào ngày 8-1-2022, với sự tham dự của đại diện các bộ, ngành và các đơn vị trong Bộ.

Theo đó, đối với ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc xây dựng Nghị định về xây dựng và phát triển nhãn hiệu, thương hiệu nông sản, Thứ trưởng Trần Thanh Nam giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ trì, phối hợp với Viện Chiến lược, Chính sách Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu, xin ý kiến Bộ trưởng về đề xuất xây dựng “Chương trình phát triển thương hiệu ngành hàng nông sản Việt Nam”.

Nhãn hiệu Gạo Việt Nam/Vietnam Rice đã được bảo hộ tại Việt Nam và 22 quốc gia.

Về hoàn thiện tiêu chuẩn đối với sản phẩm gạo và các sản phẩm nông sản chủ lực, Thứ trưởng Nam giao Vụ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, rà soát, đề xuất bổ sung, xây dựng các tiêu chuẩn kỹ thuật đối với sản phẩm gạo và các sản phẩm nông sản chủ lực khác nhằm phục vụ việc xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu.

Đối với quản lý sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Việt Nam/VIETNAM RICE”, trên cơ sở ý kiến của Bộ Tư pháp, Tài chính, KH&CN…, Thứ trưởng Trần Thanh Nam giao Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị xây dựng và trình ban hành Thông tư quy định về quản lý, sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Việt Nam/VIETNAM RICE”.

Trong đó, nghiên cứu phương án giao Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp là đơn vị chủ trì quản lý và tổ chức sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo Việt Nam/VIETNAM RICE” theo quy định của pháp luật.

“Việc ban hành Thông tư là cơ sở pháp lý để tổ chức triển khai hiệu quả nhãn hiệu chứng nhận đã được cấp, đồng thời làm tiền đề cho việc xây dựng và quản lý các nhãn hiệu nông sản chủ lực khác trong thời gian tới”, theo Thứ trưởng Trần Thanh Nam.

Từ ngày 9-8-2018, Bộ KH&CN đã cấp giấy chứng nhận bảo hộ nhãn hiệu “Gạo Việt Nam/VIETNAM RICE” cho Bộ NN&PTNT (nay là Bộ NN&MT) và có hiệu lực trong 10 năm.

Sau đó, Bộ NN&PTNT tiếp tục nộp hồ sơ đăng ký nhãn hiệu chứng nhận VIETNAM RICE tại Bộ KH&CN yêu cầu đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo hệ thống của Nghị định thư Madrid chỉ định đăng ký tại 20 quốc gia và khu vực (tổng số gồm 62 nước).

Đến ngày 17-9-2018, nhãn hiệu VIETNAM RICE đã được công bố trên cơ sở dữ liệu trực tuyến của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Gạo là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Năm 2025, xuất khẩu gạo đạt 7,9 triệu tấn và 4,02 tỉ USD. Philippin là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 38,5%. Gana và Bờ Biển Ngà là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là 12,7% và 11,7%.