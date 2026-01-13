Sáng nay, nhiều tỉnh miền Bắc có chất lượng không khí xấu, rất kém 13/01/2026 11:47

(PLO)- Sáng nay, nhiều tỉnh, thành phố miền Bắc có chất lượng không khí xấu, rất kém, như Hà Nội, Thái Bình, Thái Nguyên, Hưng Yên...

10 giờ ngày 13-1, trạm quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường (Bộ NN&MT) đặt tại cổng Đại học Bách khoa trên đường Giải Phóng ghi nhận chỉ số AQI ở mức 239, tương ứng màu tím, phản ánh chất lượng không khí rất kém.

Hơn 11 giờ trưa, đứng trên các toà nhà cao tầng quan sát bằng mắt thường, nhiều khu vực của nội thành Hà Nội vẫn như chìm trong sương sớm.

Với chất lượng không khí ở mức rất kém, trang thông tin điện tử của Cục Môi trường cảnh báo nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khoẻ cộng đồng.

Nội thành Hà Nội lúc 11 giờ trưa nay, 13-1. Ảnh: AH

Theo bảng phân loại chất lượng không khí, các mức cảnh báo được chia theo màu sắc gồm: xanh, vàng, cam, đỏ, tím và nâu. Trong đó, màu xanh thể hiện chất lượng không khí tốt (AQI 0–50); màu vàng ở mức trung bình (AQI 51–100); màu cam là mức kém (AQI 101–150); màu đỏ là mức xấu (AQI 151–200); màu tím tương ứng mức rất kém (AQI 201–300) và màu nâu là mức nguy hại (AQI 301–500).

Ngoài ra, theo dữ liệu từ Cục Môi trường, trạm quan trắc tại công viên Nhân Chính đường Khuất Duy Tiến cũng ghi nhận chỉ số AQI 182, chất lượng không khí ở mức xấu.

Không chỉ tại Hà Nội, trạm quan trắc chất lượng không khí của Cục Môi trường đặt tại cầu Thái Bình (phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình cũ) cũng ghi nhận AQI 214, màu tím, cho thấy chất lượng không khí rất kém.

Các trạm quan trắc tại 437 Nguyễn Văn Linh (TP. Hưng Yên cũ); Khu liên cơ quan tỉnh Bắc Giang (TP. Bắc Giang cũ); đường Hùng Vương, sân vận động Gang thép, Quan Triều (TP. Thái Nguyên cũ); đường Hùng Vương (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ cũ) cũng hiển thị màu đỏ, thể hiện chất lượng không khí ở mức xấu.

Sáng cùng ngày, trong số các trạm quan trắc của Cục Môi trường, chất lượng không khí ở mức tốt được ghi nhận tại Nha Trang (Khánh Hoà), Thừa Thiên Huế (trạm đường Hùng Vương), Đà Nẵng (Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Phạm Hùng), Quảng Bình (khu kinh tế Hòn La), Gia Lai (Chư Sê), Trà Vinh (TP Trà Vinh cũ), Lâm Đồng (vườn hoa đối diện THCS Lam Sơn) và TP. HCM (ngã ba Lê Hữu Kiểu – Trương Văn Bang).