Lập 7 đoàn kiểm tra thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 10/01/2026 18:39

(PLO)- Các đoàn công tác triển khai hoạt động từ ngày 9-1 đến 15-3, tập trung cao điểm trong tháng 1-2026. Đây là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) Trần Hữu Linh vừa ký Quyết định về việc thành lập 7 đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả; đồng thời bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường tại một số tỉnh, thành phố trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo quyết định, 7 đoàn công tác sẽ do Cục trưởng và các Phó Cục trưởng trực tiếp chủ trì. Các đoàn công tác sẽ triển khai hoạt động từ ngày 9-1 đến 15-3, tập trung cao điểm trong tháng 1-2026.

Đây là thời điểm nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ buôn lậu, đầu cơ, găm hàng, gian lận thương mại và vi phạm an toàn thực phẩm.

Cục trưởng Trần Hữu Linh sẽ dẫn đầu đoàn làm việc tại Hà Nội và Đà Nẵng. Các đoàn còn lại tập trung vào các địa bàn trọng điểm như Bắc Ninh, Lâm Đồng; Thanh Hóa, Ninh Bình; TP HCM, Tây Ninh, Đồng Nai, Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Cà Mau; Đắk Lắk, Gia Lai, Quảng Trị; Quảng Ninh, Hải Phòng, Nghệ An, Hà Tĩnh; Lạng Sơn, Lào Cai và Tuyên Quang.

Trong chương trình làm việc, các đoàn sẽ khảo sát thực tế tại kho hàng, điểm tập kết hàng hóa, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, đặc biệt chú trọng khu vực vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo.

Các đoàn cũng sẽ khảo sát một số cửa khẩu, khu vực biên giới để đánh giá tình hình lưu thông hàng hóa, công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại.

Bên cạnh đó, các đoàn làm việc với lãnh đạo Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc nhằm đánh giá kết quả triển khai các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ và Bộ Công Thương.

Các đoàn cũng kiểm tra công tác quản lý địa bàn, hoạt động kiểm tra, xử lý vi phạm của lực lượng Quản lý thị trường; ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xử phạt vi phạm hành chính; tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Các đoàn cũng rà soát việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ, siêu thị; chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết; quản lý chợ và phát triển hạ tầng thương mại, nhất là hạ tầng thương mại biên giới.

Một nội dung quan trọng khác là đánh giá, hướng dẫn các biện pháp bảo đảm nguồn cung xăng dầu, không để xảy ra tình trạng gián đoạn nguồn cung, găm hàng hoặc đóng cửa, tạm đóng cửa cửa hàng kinh doanh xăng dầu không đúng quy định.

Thông qua các buổi làm việc, các đoàn công tác sẽ trao đổi, thảo luận những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại địa phương, đồng thời hướng dẫn, kiến nghị các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, góp phần bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và thời gian tiếp theo.