Vì sao giá xăng dầu được điều chỉnh theo ngày thay vì theo tuần như trước đây? 14/03/2026 11:29

(PLO)- Áp dụng cơ chế điều hành giá linh hoạt theo Nghị quyết số 36, từ ngày 5-3 đến nay, nhà điều hành đã thực hiện sáu kỳ điều hành giá xăng dầu, trong khi thông thường sẽ chỉ có hai kỳ điều hành.

Từ giữa tuần trước đến nay, thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh. Trong nước, công tác điều hành giá xăng dầu cũng được thực hiện liên tục, gần như theo ngày.

Lý giải về việc điều hành này, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết trước đây giá xăng dầu trong nước được điều hành định kỳ hằng tuần, vào thứ Năm. Việc điều chỉnh giá được tính toán dựa trên giá cơ sở của xăng dầu thế giới trong khoảng thời gian của kỳ điều hành trước đó.

Tuy nhiên, xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, tăng giảm đột ngột theo từng ngày, thậm chí từng giờ. Trong bối cảnh mới, cơ chế điều hành theo chu kỳ cố định đã bộc lộ những hạn chế nhất định.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã báo cáo và được Thủ tướng Phạm Minh Chính cho phép áp dụng cơ chế điều hành giá linh hoạt hơn theo Nghị quyết số 36. Theo đó, nếu giá xăng dầu thế giới biến động bất thường, tăng trên 7%, cơ quan quản lý có thể xem xét điều hành giá sớm, thậm chí theo từng ngày.

Đồng thời, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng được triển khai để giảm bớt tác động tới thị trường.

Thực tế cho thấy nhờ cơ chế điều hành linh hoạt cùng với việc chi sử dụng Quỹ bình ổn ở mức cao, khoảng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu diesel, giá xăng dầu trong nước đã dần ổn định trong những ngày gần đây. Biện pháp này không chỉ giúp bám sát diễn biến của thị trường thế giới mà còn tạo động lực để doanh nghiệp chủ động nhập khẩu nguồn hàng, đồng thời giảm tâm lý hoang mang, tích trữ của người dân.

“Việc điều hành giá linh hoạt theo diễn biến thị trường sẽ giúp phản ánh sát hơn sự biến động tăng giảm của giá xăng dầu thế giới. Cơ quan quản lý cũng mong doanh nghiệp và người dân thấu hiểu cơ chế điều hành hiện nay, bởi đây là giải pháp kịp thời và cần thiết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu đang biến động mạnh”, ông Linh chia sẻ.

Theo tính toán của nhà điều hành, trước khi chi, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn khoảng hơn 5.600 tỉ đồng. Với mức chi sử dụng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày nếu tiếp tục duy trì mức chi như hiện nay.

Vì vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trong đó có khả năng ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Đồng thời, hai Bộ cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm bổ sung thêm công cụ tài khóa để bình ổn thị trường.