Kiểm tra thị trường dịp Tết Bính Ngọ tại Hà Tĩnh, Nghệ An 11/01/2026 18:59

(PLO)- Qua kiểm tra, đoàn công tác của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đánh giá nguồn cung hàng hóa tại Hà Tĩnh, Nghệ An dồi dào, thị trường ổn định. Một số mặt hàng có xu hướng tăng giá nhưng chưa gây biến động lớn.

Ngày 11-1, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) cho biết Cục trưởng Trần Hữu Linh đã ký quyết định số 07 về việc lập 7 đoàn công tác kiểm tra thị trường dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Triển khai Quyết định số 07, Phó Cục trưởng Nguyễn Thuý Hiền đã dẫn đầu đoàn công tác đầu tiên trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị nguồn cung, bình ổn thị trường và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả tại hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hàng hoá tại Hà Tĩnh phong phú, giá cả cơ bản ổn định

Qua kiểm tra, Phó Cục trưởng Nguyễn Thuý Hiền đánh giá nguồn cung hàng hóa tại hai địa phương cơ bản dồi dào, thị trường ổn định. Một số mặt hàng có xu hướng tăng giá nhưng chưa gây biến động lớn. Trên địa bàn chưa phát sinh các điểm nóng, chưa xuất hiện các vụ việc vi phạm nghiêm trọng về hàng giả, hàng lậu, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tại Hà Tĩnh, đoàn đã khảo sát thực tế tại Chợ TP Hà Tĩnh, Trung tâm thương mại Co.opmart Hà Tĩnh và Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh (Petrolimex Hà Tĩnh), tập trung đánh giá nguồn cung, sức mua và diễn biến giá cả thị trường.

Đoàn công tác khảo sát tại chợ truyền thống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 239/241 cửa hàng bán lẻ xăng dầu đang hoạt động, cùng 2 kho xăng dầu với tổng sức chứa hơn 69.000 m³, đủ khả năng bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng trong dịp Tết.

Theo đại diện Petrolimex Hà Tĩnh, nhu cầu tiêu thụ xăng dầu bán lẻ trên địa bàn hiện đạt bình quân khoảng 450 m³/ngày. Dự kiến trong dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu tăng 15–20%, tương đương khoảng 520 m³/ngày. Doanh nghiệp đã chủ động duy trì lượng tồn kho bình quân khoảng 3.700 m³/ngày, đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong khoảng 7 ngày, bảo đảm hoạt động bán hàng ổn định, liên tục trước, trong và sau Tết.

Đối với mặt hàng tiêu dùng, đại diện Co.opmart Hà Tĩnh cho biết đơn vị đã đặt hàng dự trữ từ sớm, tăng 25–30% so với cùng kỳ và tăng 30–40% so với ngày thường, với tổng giá trị hàng hóa khoảng 65 tỉ đồng. Hệ thống siêu thị và cửa hàng Co.op Food mở rộng thời gian phục vụ dịp cận Tết, đồng thời đẩy mạnh các hình thức thanh toán điện tử nhằm tạo thuận lợi cho người dân mua sắm.

Khảo sát tại chợ truyền thống, đoàn ghi nhận hàng hóa tương đối phong phú, giá cả cơ bản ổn định, chưa xuất hiện tình trạng khan hàng hay tăng giá bất hợp lý. Giá một số mặt hàng như thịt lợn hơi, rau củ có biến động nhẹ nhưng trong tầm kiểm soát.

Theo báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh, toàn tỉnh hiện có 10 đơn vị tham gia dự trữ hàng hóa, bình ổn thị trường, trong đó 8 doanh nghiệp kinh doanh hàng tiêu dùng thiết yếu, với tổng giá trị dự trữ khoảng 620 tỉ đồng.

Nhiều doanh nghiệp tại Nghệ An tăng mạnh hàng dự trữ

Tại Nghệ An, đoàn kiểm tra thực tế siêu thị GO! Nghệ An và Petrolimex Nghệ An. Qua ghi nhận, các doanh nghiệp phân phối lớn trên địa bàn đã chủ động chuẩn bị nguồn hàng từ sớm, bảo đảm đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm tăng cao trong dịp cao điểm cuối năm.

Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Nghệ An cho biết, hiện có hơn 15 doanh nghiệp tham gia chương trình dự trữ, bình ổn thị trường Tết với tổng giá trị hàng hóa ước đạt khoảng 10.000 tỉ đồng, được phân phối qua hàng nghìn điểm bán trên toàn tỉnh.

Đoàn công tác khảo sát tình hình cung ứng hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao dịp cuối năm tại một số siêu thị ở Nghệ An.

Nhiều doanh nghiệp tăng mạnh lượng hàng dự trữ so với Tết năm trước, như GO! Vinh dự trữ hơn 144 tỉ đồng, tăng 21,6%; hệ thống Lotte Mart hơn 52 tỉ đồng, tăng 48%; Công ty CP Thương mại Nam Long chuẩn bị nguồn hàng dầu ăn, mì ăn liền trị giá khoảng 81 tỉ đồng, tăng 17,4%.

Đối với mặt hàng xăng dầu, các thương nhân đầu mối và phân phối trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch dự trữ với tổng lượng khoảng 208.150 m³, tương đương gần 3.700 tỉ đồng, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo kế hoạch, đoàn công tác sẽ tiếp tục chương trình làm việc tại Quảng Ninh và Hải Phòng trong thời gian tới.