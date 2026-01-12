Vụ thịt heo bệnh ở Công ty đồ hộp Hạ Long: Yêu cầu Sở NN&MT Hải Phòng báo cáo cách xử lý 12/01/2026 17:52

(PLO)- Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN&MT) có công văn đề nghị Sở NN&MT TP Hải Phòng cung cấp thông tin về biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất, triệu hồi đối với các lô hàng liên quan vụ thịt heo bệnh trong kho của Công ty đồ hộp Hạ Long.

Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường (Bộ NN&MT) vừa có công văn gửi Sở NN&MT TP. Hải Phòng đề nghị cung cấp thông tin liên quan vụ thịt heo bệnh trong kho của Công ty đồ hộp Hạ Long.

Theo đó, cục này yêu cầu sở cung cấp thông tin về hoạt động quản lý an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh do địa phương thực hiện đối với Công ty đồ hộp Hạ Long từ trước đến nay.

Cùng với đó là các thông tin về biện pháp xử lý, yêu cầu truy xuất, triệu hồi đối với các lô hàng không đảm bảo an toàn theo quy định và kết quả thực hiện của các cơ quan chức năng địa phương đến thời điểm này.

Công ty CP đồ hộp Hạ Long sáng 12-1-2026. Ảnh: NS

Song song đó tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản tuân thủ quy định về an toàn thực phẩm và sử dụng nguyên liệu rõ nguồn gốc.

Cục cũng đề nghị sở tham mưu cho Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát và hậu kiểm các cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm.

Trước đó, như PLO đã đưa tin, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng đã bắt giữ ông Lê Bá Doanh (49 tuổi) và ông Trịnh Hà Việt (35 tuổi). Hai người này vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt heo ôi thiu, dương tính virus dịch tả lợn châu Phi vào các cơ sở chế biến.

Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thịt heo trên xe của Doanh, Việt và trong kho lạnh Công ty đồ hộp Hạ Long dương tính virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong bốn kho chứa khoảng 130 tấn thịt đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án. Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này khởi tố chín bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo bệnh.

Đến ngày 10-1-2026, Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng giám đốc Công ty CP đồ hộp Hạ Long Trương Sĩ Toàn.

Cùng bị bắt có bà Phạm Thúy Lan (46 tuổi, trú tại phường Hải An, Hải Phòng), Phó trưởng phòng quản lý chất lượng công ty; bà Bùi Thị Thoan (47 tuổi, trú tại phường Đông Hải, Hải Phòng) là nhân viên được giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp nhóm kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào các vấn đề liên quan đến chất lượng nguyên vật liệu trước khi nhập kho và đưa vào sản xuất.

Ngoài ra, cơ quan công an cũng bắt bà Lại Thị Thanh Hương (52 tuổi, trú tại phường Ngô Quyền, Hải Phòng), là nhân viên làm việc tại bộ phận đầu vào của Phòng Quản lý chất lượng, có nhiệm vụ kiểm tra chất lượng nguyên liệu đầu vào đối với thịt heo tươi.