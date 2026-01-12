Ngày đầu đóng cửa nhà máy đồ hộp Hạ Long, nhiều bộ phận vẫn làm việc 12/01/2026 15:54

(PLO)- Ngày đầu tiên đóng cửa, hoạt động sản xuất đã được tạm dừng, các hoạt động khác tại Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vẫn diễn ra bình thường.

Ngày 12-1, ngày đầu tiên tạm dừng hoạt động theo thông báo của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long trước đó, nhiều người lao động của công ty này vẫn đi làm bình thường.

Tạm dừng sản xuất 14 ngày

Trước đó, sau khi tổng giám đốc và ba thuộc cấp bị công an TP Hải Phòng bắt để điều tra về vụ việc hơn 130 tấn thịt lợn bệnh, ôi thiu trong kho lạnh, công ty này đã có công văn giải trình gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Theo đó, nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của công ty, Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng. Dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12-1-2026.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sáng 12-1. Ảnh: NS

Cùng với đó, giao ông Cao Nhật Huy – Phó Giám đốc sản xuất thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng trong thời gian Tổng Giám đốc Công ty vắng mặt.

Theo một lãnh đạo công ty, trong sáng 12-1, ngoài việc thông báo chính thức về việc tạm dừng hoạt động, Ban lãnh đạo công ty, tổ chức công đoàn đã trao đổi, giải đáp một số thắc mắc của người lao động liên quan đến tiền lương, chế độ chính sách để người lao động có thể yên tâm.

Theo đó, người lao động trong 14 ngày công ty tạm dừng hoạt động sản xuất họ vẫn được hưởng mức lương tối thiểu vùng. Ngoài hoạt động sản xuất, các hoạt động khác của công ty vẫn diễn ra bình thường.

Vẫn có nhiều người lao động đến Công ty CP đồ hộp Hạ Long sáng nay 12-1. Ảnh: NS

Vị này cũng cho biết trước đó doanh nghiệp đã chi thưởng tết Dương lịch, tiền lương tháng 12-2025 cho toàn thể cán bộ người lao động. Công ty cũng không nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Người lao động thấp thỏm lo lương, thưởng Tết

Chị O, một người lao động trong công ty cho biết đã gắn bó với công ty hơn 20 năm và đây là lần đầu tiên cảm thấy "sóng gió" như vậy. Tất cả người lao động trong công ty đều tâm tư kể từ khi nhận được thông tin tạm dừng sản xuất trong 14 ngày. "Mọi người lo lắng không biết tiền lương sắp tới thế nào rồi đến thưởng Tết, không biết hàng trăm con người có mất việc hay không" - chị O thấp thỏm.

Xe tải ra vào Công ty CP Đồ hộp Hạ Long sáng nay 12-1. Ảnh: NS

Theo thông tin của PLO, nhà máy Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng hiện có 650 lao động. Trong ngày 12-1, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng đã liên hệ phía doanh nghiệp, công đoàn cơ sở và các bên liên quan để làm việc, nắm bắt kế hoạch sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thời gian tới. Mục tiêu nhằm bảo đảm tốt nhất quyền lợi của người lao động, nhất là thời điểm cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Như PLO đã thông tin, hôm 10-1, Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng Giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Trương Sĩ Toàn (57 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh).

Khu gian trưng bày sản phẩm của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đóng cửa nhiều ngày nay kể từ khi thông tin hơn 130 tấn thịt lợn bệnh, ôi thiu tìm thấy trong kho của công ty này được thông tin. Ảnh: NS

Cùng bị bắt với ông Toàn còn có ba thuộc cấp để điều tra liên quan đến vụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, nằm trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Trước đó nữa, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Lê Bá Doanh (49 tuổi) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi). Hai người này vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn ôi thiu, dương tính virus dịch tả lợn châu Phi vào các cơ sở chế biến.

Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thịt lợn trên xe của Doanh, Việt và trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dương tính virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong bốn kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án. Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này khởi tố chín bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn bệnh.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long nhìn từ trên cao. Ảnh: NS

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (47 tuổi), Lê Bá Doanh (49 tuổi, cùng trú Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (46 tuổi), Nguyễn Thị Lan (49 tuổi, cùng trú Hưng Yên).

Nhóm bị can còn lại gồm Đinh Thị Nghị (44 tuổi), Nguyễn Bình Loan (58 tuổi), Phạm Xuân Toan (51 tuổi), Nguyễn Gia Đạt (55 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú Hải Phòng).