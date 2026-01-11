Nhà máy Đồ hộp Hạ Long tạm dừng sản xuất, thay người điều hành 11/01/2026 16:44

(PLO)- Sau khi Tổng giám đốc và 3 thuộc cấp bị bắt để điều tra, Công ty CP Đồ hộp Hạ Long đã tạm đóng cửa nhà máy và thay người điều hành.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long vừa có công văn gửi Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, giải trình và công bố thông tin bất thường.

Theo đó, Công ty cho biết, ngày 10-1, Công ty đã nhận được thông báo do Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Hải Phòng ban hành về việc tạm giữ ông Trương Sỹ Toàn - Tổng Giám đốc công ty.

“Ngoài nội dung nêu tại thông báo này, đến thời điểm thực hiện công bố thông tin và gửi văn bản giải trình, công ty không nhận được thêm bất kỳ thông tin hay kết luận chính thức nào khác từ cơ quan có thẩm quyền”, Halong Canfoco cho biết trong công văn.

Tuy nhiên, căn cứ thông báo của cơ quan cảnh sát điều tra và xét thấy việc Tổng Giám đốc tạm vắng mặt trong thời gian phối hợp, làm việc với cơ quan chức năng có thể ảnh hưởng đến công tác điều hành, quản lý hoạt động sản xuất tại nhà máy, HĐQT đã xem xét, thống nhất áp dụng các biện pháp tổ chức và quản trị nội bộ cần thiết. Các biện pháp này nhằm bảo đảm hoạt động quản lý, điều hành được thực hiện thận trọng, phù hợp với tình hình thực tế.

Nhằm bảo đảm hoạt động ổn định của Công ty, Hội đồng quản trị và Ban điều hành quyết định tạm dừng ngắn hạn hoạt động sản xuất tại Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng. Dự kiến tối đa 14 ngày kể từ ngày 12-1-2026.

Cùng với đó, giao ông Cao Nhật Huy – Phó Giám đốc sản xuất thực hiện quyền điều hành tạm thời Nhà máy đồ hộp Hạ Long – Hải Phòng trong thời gian Tổng Giám đốc Công ty vắng mặt.

Công ty CP Đồ hộp Hạ Long. Ảnh: NS

Trước đó, như PLO đã đưa tin, hôm qua, 10-1, Công an TP Hải Phòng đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Tổng giám đốc Công ty CP Đồ hộp Hạ Long Trương Sĩ Toàn (57 tuổi, trú tại phường Hà Lầm, tỉnh Quảng Ninh).

Cùng bị bắt với ông Toàn còn có 3 thuộc cấp để điều tra liên quan đến vụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm bệnh, nằm trong kho của Công ty CP Đồ hộp Hạ Long.

Trước đó nữa, ngày 8-9-2025, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hải Phòng bắt giữ Lê Bá Doanh (49 tuổi) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi). Hai người này vận chuyển, mua bán 1.274,5 kg thịt lợn ôi thiu, dương tính virus dịch tả lợn châu Phi vào các cơ sở chế biến.

Kết quả xét nghiệm xác định mẫu thịt lợn trên xe của Doanh, Việt và trong kho lạnh Công ty CP Đồ hộp Hạ Long dương tính virus dịch tả lợn châu Phi. Công an đã niêm phong bốn kho chứa khoảng 130 tấn thịt lợn đông lạnh.

Ngày 12-9-2025, Cơ quan CSĐT Công an TP khởi tố vụ án. Đến ngày 24-12-2025, cơ quan này khởi tố chín bị can về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ lợn bệnh.

Các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (47 tuổi), Lê Bá Doanh (49 tuổi, cùng trú Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (46 tuổi), Nguyễn Thị Lan (49 tuổi, cùng trú Hưng Yên).

Nhóm bị can còn lại gồm Đinh Thị Nghị (44 tuổi), Nguyễn Bình Loan (58 tuổi), Phạm Xuân Toan (51 tuổi), Nguyễn Gia Đạt (55 tuổi, cùng trú Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (35 tuổi, trú Hải Phòng).