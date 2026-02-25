1.440 điểm cầu trực tuyến tại TP.HCM nghe quán triệt Nghị quyết 79, 80 25/02/2026 11:44

(PLO)- Tại TP.HCM, 90.000 đại biểu tại 1.440 điểm cầu trực tuyến tham dự hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Sáng 25-2, diễn ra Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79/2026 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80/2026 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở Trung ương và địa phương. Ảnh: THANH THÙY

90.000 đại biểu tham dự

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, cán bộ, đảng viên.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và kết nối trực tuyến từ điểm cầu chính tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội đến các điểm cầu ở Trung ương, các tỉnh, thành phố, các xã, phường, đặc khu, các tổ chức Đảng... Cả nước có hơn 27.000 điểm cầu với hơn 2 triệu đại biểu tham dự.

305 đại biểu tham dự điểm cầu cấp TP đặt tại tại Hội trường TP.HCM (phường Xuân Hòa). Ảnh: THANH THÙY

Tại TP.HCM, hội nghị trực tuyến đến 1.440 điểm cầu với gần 90.000 đại biểu tham dự. Trong đó, điểm cầu cấp thành phố đặt tại tại Hội trường TP.HCM (phường Xuân Hòa) với sự tham gia của 305 đại biểu.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Dự hội nghị tại điểm cầu Hội trường TP.HCM, có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Lê Quốc Phong; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết…

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Đặng Minh Thông; Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết tại hội nghị. Ảnh: THANH THÙY

Ở cấp cơ sở, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức tiếp sóng tại ba điểm cầu chính: Đảng ủy, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường và 40 điểm cầu cơ sở của các Chi bộ, Đảng bộ với sự tham dự của gần 1.500 đảng viên.

Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM tổ chức tiếp sóng tại 3 điểm cầu chính và 40 điểm cầu cơ sở của các Chi bộ, Đảng bộ với sự tham dự của gần 1.500 đảng viên. Ảnh: THANH THÙY

Hội nghị đã nghe ông Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 80.

Sau đó, ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương quán triệt nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 79; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình quán triệt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80.

Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện hai nghị quyết đồng bộ, hiệu quả.

Sau đó, hội nghị nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo

Nghị quyết 79 nêu rõ kinh tế Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Mục tiêu đến năm 2030, có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1-3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước mạnh.

Đến năm 2045, mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP; khoảng 60 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; 5 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới...

Nghị quyết 80 tạo ra một bước ngoặt mang tính đột phá khi lần đầu tiên, sự phát triển của văn hóa được lượng hóa bằng những mục tiêu cụ thể, gắn trực tiếp với các chỉ số tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trong đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang.

Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định trở thành trụ cột của phát triển bền vững, phấn đấu đóng góp khoảng 9% GDP; đưa Việt Nam vào top 3 ASEAN và top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia và giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp văn hóa.