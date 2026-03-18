Danh sách 85 đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 18/03/2026 21:30

(PLO)- 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu từ 143 ứng cử viên.

Tối 18-3, Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang đã ban hành Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2026-2031, được bầu từ 143 ứng cử viên.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn tỉnh An Giang có 60/102 xã, phường, đặc khu đạt 100% cử tri tham gia bỏ phiếu.

Ông Hồ Văn Mừng (bìa phải), Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đưa cử tri Huỳnh Thị Mậu, ngụ đường Mạc Đĩnh Chi, phường Rạch Giá ra về sau khi đã bỏ phiếu bầu cử tại tại tổ bầu cử số 27. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang.

Dưới đây là danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Nguyễn Thành Ân (Nguyễn Văn Sị), Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Hoà Lạc.

2. Trương Quốc Bảo, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Châu Thành.

3. Trần Ngọc Bầu, Bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch HĐND xã Nhơn Mỹ.

4. Nguyễn Thị Ngọc Bích, Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

5. Lâm Ngọc Châu, Phó Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

6. Nguyễn Đức Chín, Bí thư Đảng ủy xã An Minh.

7. Nguyễn Văn Cọp, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh An Giang.

8. Trần Thị Ngọc Diễm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bình Đức.

9. Danh Hoài Duy, Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

10. Đoàn Hồng Duy, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Kiên Hải.

11. Lê Thanh Dũng, Trưởng Ban Dân tộc, HĐND tỉnh.

12. Hồ Văn Đấu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh.

13. Danh Đổng (Hòa thượng Danh Đổng), Chủ tịch Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh, Trụ trì Chùa Cà Nhung.

14. Nguyễn Duy Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Vĩnh Thạnh Trung.

15. Nguyễn Hồng Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tịnh Biên.

16. Huỳnh Hữu Đức, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

17. Đặng Thị Hồng Gấm, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Phú Quốc.

18. Nguyễn Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề An Giang.

19. Ngô Hen, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách, HĐND tỉnh.

20. Đỗ Chí Hiền, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang.

21. Nguyễn Văn Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

22. Lâm Minh Hiển, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Thổ Châu.

23. Thái Minh Hiển, Chủ tịch HĐND xã Phú Hòa.

24. Đại tá Nguyễn Văn Hiệp, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh.

25. Phạm Thế Hòa (Linh mục Phạm Thế Hòa), Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh.

26. Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

27. Nguyễn Minh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Tân Châu.

28. Thượng tá Bùi Sỹ Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

29. Đinh Thị Việt Huỳnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

30. Tô Việt Huỳnh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vĩnh Thông.

31. Nguyễn Tấn Hưng, Trưởng Phòng Dân nguyện - Thông tin, Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

32. Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

33. Tống Văn Kiếm, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

34. Nguyễn Thị Minh Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hội An.

35. Hà Văn Thanh Khương, Bí thư Đảng ủy xã Giang Thành.

36. Nguyễn Thị Phương Lan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cô Tô.

37. Nguyễn Huyền Linh, Phó Trưởng Phòng Công tác HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

38. Ngô Thị Quỳnh Loan, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Châu Đốc.

39. Phạm Văn Màu, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

40. Hồ Văn Mừng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh.

41. Thiều Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo.

42. Võ Minh Nâng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cù Lao Giêng.

43. Huỳnh Thế Ngà, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gò Quao.

44. Trịnh Tuấn Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp.

45. Bùi Thanh Nhàn, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh.

46. Nguyễn Thanh Nhàn, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh.

47. Phan Đình Nhân, Bí thư Đảng ủy xã Kiên Lương.

48. Nguyễn Văn Ninh (Hòa thượng Thích Thiện Thống), Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh An Giang, Trụ trì Chùa Bình An, Trụ trì Chùa Tây An.

49. Lại Hiệp Phong, Phó Chánh án TAND tỉnh.

50. La Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân An.

51. Nguyễn Hồng Phong, Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Hòa.

52. Trần Kiếm Phong, Phó Trưởng ban thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy.

53. Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

54. Danh Phúc, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo.

55. Giang Văn Phục, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh.

56. Đinh Xuân Phương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Hiệp.

57. Lê Bích Phượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thoại Sơn.

58. Nguyễn Thị Hồng Phượng, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

59. Đồng Ngọc Phượng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã U Minh Thượng.

60. Lê Văn Quý, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

61. Ngô Kiều Quyên, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

62. Lâm Thành Sĩ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tri Tôn.

63. Nguyễn Trường Sơn, Phó Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh.

64. Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

65. Lê Thị Hồng Tươi, Bí thư Đảng ủy xã Đông Thái.

66. Huỳnh Quốc Thái, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

67. Đỗ Hoài Thanh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Sơn.

68. Lê Hồng Thắm, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh.

69. Nguyễn Văn Thắm (Ba Tâm), Trị sự viên Trung ương, Phó Ban Từ thiện xã hội, Trưởng Ban Đại diện Phật giáo Hoà Hảo tỉnh, Trưởng Ban Trị sự xã Châu Phú.

70. Đoàn Hữu Thắng, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Kiên Giang.

71. Lâm Quang Thi (Thơ), Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Long Xuyên.

72. Đỗ Trần Thịnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh.

73. Lê Minh Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phú Hữu.

74. Thi Hồng Thúy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Châu Phú.

75. Trương Thanh Thúy, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh.

76. Ngô Công Thức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

77. Nguyễn Minh Trang, Bí thư Đảng ủy xã Giồng Riềng.

78. Nguyễn Thị Thùy Trang (Thùy Liên), Kiểm sát viên trung cấp, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh.

79. Võ Minh Trung, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

80. Nguyễn Lưu Trung, Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên.

81. Hồ Ngọc Trường, Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng.

82. Lê Thanh Việt, Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

83. Ngô Thanh Vũ, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh.

84. Nguyễn Văn Vũ, Chấp hành viên cao cấp, Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh.

85. Nguyễn Thị Hoàn Xuân, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Rạch Giá.