Sáng nay, Tổng Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt 2 nghị quyết của Bộ Chính trị

Sáng nay (25-2), Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.
Điểm cầu chính của hội nghị được tổ chức tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Đồng thời, Hội nghị được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.
Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, hội nghị sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ.
Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ quan, đơn vị…
Hội nghị được tổ chức nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80, tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện hai nghị quyết. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện hai nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong hai nghị quyết của Bộ Chính trị.
Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ nghe Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề về Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
Chuyên đề Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 79 sẽ do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt. Nội dung về Chuyên đề chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình truyền đạt.
Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.
Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị nêu rõ kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; là nguồn lực quan trọng để Nhà nước chi phối, can thiệp kịp thời đáp ứng các yêu cầu đột xuất, cấp bách phát sinh.
Kinh tế nhà nước phải tiên phong kiến tạo phát triển, dẫn dắt, mở đường, thúc đẩy công nghiệp hoá, hiện đại hoá, cơ cấu lại nền kinh tế và xác lập mô hình tăng trưởng mới...
Phấn đầu đến năm 2030 có 50 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á và 1 - 3 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới; xây dựng một số tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước. Đến năm 2045, mức dự trữ quốc gia đạt 2% GDP; khoảng 60 doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á; năm doanh nghiệp nhà nước vào nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới...
Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị cũng đã tạo ra một bước ngoặt mang tính đột phá khi lần đầu tiên, sự phát triển của văn hóa được lượng hóa bằng những mục tiêu cụ thể, gắn trực tiếp với các chỉ số tăng trưởng kinh tế và năng lực cạnh tranh quốc gia.
Trong đó, đến năm 2030, Việt Nam phấn đấu phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP; hình thành 5-10 thương hiệu quốc gia trong các lĩnh vực có tiềm năng như điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, du lịch văn hóa, thiết kế, thời trang.
Tầm nhìn đến năm 2045, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo được xác định trở thành trụ cột của phát triển bền vững, đóng góp khoảng 9% GDP, đưa Việt Nam vào Top 3 ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm quốc gia.