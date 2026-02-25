Sáng nay, Tổng Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị quán triệt 2 nghị quyết của Bộ Chính trị 25/02/2026 06:40

Sáng nay (25-2), Ban Bí thư sẽ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế Nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam của Bộ Chính trị.

Điểm cầu chính của hội nghị được tổ chức tại phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, các ban, bộ, ngành, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương và điểm cầu cấp cơ sở ở những nơi có đủ điều kiện. Đồng thời, Hội nghị được phát trực tiếp trên các kênh, sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và các nền tảng số.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV ngày 7-2 - Ảnh: NGỌC THẮNG

Theo kế hoạch của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, hội nghị sẽ diễn ra từ 8 giờ đến 11 giờ.

Tham dự hội nghị có các lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các cơ quan, đơn vị…

Hội nghị được tổ chức nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80, tập trung vào những điểm mới, những nội dung cốt lõi, đột phá. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện hai nghị quyết. Đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện hai nghị quyết, giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong hai nghị quyết của Bộ Chính trị.

Theo chương trình dự kiến, hội nghị sẽ nghe Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết truyền đạt chuyên đề về Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chuyên đề Nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết 79 sẽ do Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị truyền đạt. Nội dung về Chuyên đề chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 79 và Nghị quyết 80 do Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình truyền đạt.

Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ có phát biểu chỉ đạo quan trọng tại Hội nghị.